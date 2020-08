dpa/Paul Zinken Video: rbb|24 | 27.08.2020 | Material: Tobias Goltz | Bild: dpa/Paul Zinken

rbb|24-Datenanalyse | Fünf Jahre "Wir schaffen das" - Wie gut bringt Berlin seine Geflüchteten unter?

27.08.20 | 07:15 Uhr

In der Flüchtlingskrise wurden Berliner Behörden zum Symbol der Überforderung. Fünf Jahre später nimmt die Stadt so viele Flüchtlinge auf wie kein anderes ostdeutsches Bundesland. Aber deren Unterbringung wird kritisiert. Von Haluka Maier-Borst

Nicht enden wollende Schlangen von Menschen, tags- wie nachtsüber. Verzweiflung, Rangeleien, Behördenchaos. Menschen, die wochenlang warten, um irgendeine Form von Hilfe zu bekommen. Die Situation vor dem Lageso, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales, wurde 2015 ein Sinnbild für die Überforderung mit der Vielzahl an Geflüchteten – für Berlin und für Deutschland. Berlin hatte schon vor 2015 eine relativ hohe Anzahl Schutzsuchender pro Kopf. 2014 waren es pro 1.000 Einwohner 13 Schutzsuchende. Ende 2016 lag diese Zahl dann bei 23. Verglichen mit anderen Bundesländern war der Anstieg zwar gering. Im umgebenden Brandenburg verdreifachte sich zum Beispiel das Verhältnis, von sehr niedrigen fünf Schutzsuchenden pro 1.000 Einwohnern auf 15. Aber das Mehr an Schutzsuchenden war zu viel für Berlins Behörden.

Welcher Bundesländer wie viele Schutzsuchende pro Einwohner hatten und haben

Fünf Jahre später hat sich die Lage verändert, zwei neue Behörden kümmern sich unter anderem um Geflüchtete. Inzwischen ist nicht mehr das Lageso zuständig für deren Versorgung, sondern das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF). Und seit diesem Jahr wurde aus dem Ausländeramt das Landesamt für Einwanderung (LEA), das sich um Zuwanderung im Generellen aber eben auch um Schutzsuchende in Berlin kümmert, sobald das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) über Anträge entschieden hat. Zelte und verzweifelte Schlangen bestimmen nicht mehr das Bild. Auch sonst scheint die Stadt die Situation deutlich besser aufgestellt zu sein als Ende 2016.

Die Zahl der Geflüchteten in Berlin wächst – doch die Lage entspannt sich

Ein Besuch in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Marzahn-Hellersdorf. Im Vergleich zu den Plattenbauten in der Umgebung sind die Betongebäude der Unterkunft gut in Schuss. Die Küchen sind neu, die Duschen bestens gepflegt. Im ersten Stock eines der Gebäude steht der Afghane Abdol Jamil Sedighi mit Kind im Arm und lobt die Betreiber der Unterkunft: Er bekomme hier Hilfe, man kümmere sich gut um ihn. Und das, obwohl die Lage nicht einfach sei. Nach wie vor wächst die Zahl der Schutzsuchenden in Berlin. Das ist nach Definition des Statistischen Bundesamtes nicht nur die Zahl derer, die einen Asylantrag stellen, sondern auch jene, die Asyl zugesprochen bekommen haben oder denen es verwehrt wurde. Die Zahl entspricht damit mehr oder weniger dem, was gemeinhin unter Flüchtlingen oder Geflüchteten verstanden wird. Es zeigt sich dabei eine Besonderheit der Hauptstadt: Die zweitgrößte Gruppe sind diejenigen mit "ungeklärter Herkunft". Eine Sammelkategorie, in der sich laut BAMF vor allem "kurdische bzw. palästinensische Volkszugehörige, die aus Syrien stammen" finden. Und: Berlin hat mit Abstand die meisten Schutzsuchenden pro Kopf in ganz Ostdeutschland.

Trotzdem hat sich die Lage in Berlin entspannt. Der Anteil derjenigen mit offenem Schutzstatus ist deutlich niedriger als 2015 und 2016. Die Zahl der Geflüchteten in Notunterkünften und Aufnahmeeinrichtungen ist kontinuierlich gesunken. Und auch Experten attestieren dem Senat, dass er aus der Vergangenheit gelernt hat. "Würde heute nochmal so etwas wie 2015 und 2016 passieren, wäre die Stadt definitiv besser vorbereitet", sagt Anna Steigemann, die an der TU Berlin zum Thema Migration und Städtebau forscht.

Und doch gibt es auch Kritik an der derzeitigen Politik des Senats, wenn es um die Unterbringung der Flüchtlinge geht. Es geht um eben jene Gemeinschaftsunterkünfte wie in Marzahn, in denen eine steigende Anzahl von ihnen untergebracht wird, sofern sie nicht selbst eine Wohnung finden. Die neueren Gemeinschaftsunterkünfte, die sogenannten Modularen Unterkünfte (MUFs), sollen die Tempohomes ablösen, wie sie beispielsweise auf dem Tempelhofer Feld stehen. In den MUFs in Marzahn wohnen die Geflüchteten in eigenen Wohneinheiten. Sie teilen sich teils mit 16 Personen zwei Bäder und zwei Küchen. Der Flüchtlingsrat Berlin kritisiert, dass dies in gewissen Punkten ein Rückschritt gegenüber den Tempohomes sei, wo sich lediglich bis zu vier Personen Wohnraum teilten. Es gebe darum noch weniger Privatsphäre und Hygiene. Das sei nicht zuletzt im Hinblick auf die Corona-Pandemie kritisch, so der Sprecher des Flüchtlingsrates, Georg Classen. Beim LAF sieht man das zum Teil anders. Die Unterbringung in den neueren Gemeinschaftsunterkünften sei auf einem guten Standard. Die Gebäude seien eben keine Container, sondern richtige Gebäude, die mindestens 80 Jahre halten sollen. Und dass die Flüchtlinge dort an einem Ort zusammen untergebracht seien, sei nicht nur ein Problem. "Gemeinschaftsunterkünfte im Gegensatz zu Einzelwohnungen haben durchaus den Vorteil einer klaren Struktur, durch die sich die Leute Hilfe holen können – zum Beispiel bei Post von Behörden", sagt Sascha Langenbach, Pressesprecher des LAF. Auf die Corona-Krise habe man zudem reagiert und würde betroffene Familien im Fall der Fälle in eine Quarantäne-Unterkunft bringen und betreuen.

Doch die Kritik von Classen vom Flüchtlingsrat und Integrationswissenschaftlerin Steigemann geht einen Schritt weiter: Die MUFs seien eine Art "dauerhafte Temporärlösung". Und sie würden damit im Widerspruch zu dem stehen, was im Koalitionsvertrags der aktuellen Regierung steht. Dort ist nämlich die Rede davon, dass man "geflüchtete Menschen zügig in Wohnungen unterbringen" will und nur "hilfsweise in geeigneten Erstaufnahme- und Gemeinschaftsunterkünften". Abdol Jamil Sedighis Situation ist ein Beispiel dafür, dass der Begriff "zügig" relativ ist. Man merkt dem Afghanen an, dass er nicht undankbar klingen will. Alles sei gut, wirklich, beteuert er, während seine Kinder um ihn herumtollen und er seine Frau verlegen anguckt. Zu viert lebt die Familie in zwei kleinen Zimmern, in die nicht viel mehr als zwei Betten und ein paar Schränke passen. Erst wenn man ihn mehrmals darauf anspricht, räumt Sedighi ein, dass natürlich eine eigene Wohnung besser wäre. Aber: "Wir suchen seit Jahren, hoffen darauf. Aber wir bekommen nichts. Ich schaue, wo ich kann im Internet, aber bisher hatten wir kein Glück", sagt er. Inzwischen leben in Berlin 19.000 Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften.

Viele Regeln, kein Mietvertrag

Forscherin Steigemann versucht mit einem Beispiel zu erklären, wieso Gemeinschaftsunterkünfte wie MUFs als Dauerlösungen den Flüchtlingen das Ankommen erschweren. Die Wohnungen würden möbliert an die Flüchtlinge übergeben, an der Einrichtung dürfen die Bewohnerinnen und Bewohner wenig verändern. Und dann, so banal es klinge, führe auch mitunter ein Teppich zu Problemen. "Im arabischen Kulturraum ist der Teppich zentral, da sitzt man drauf, da isst man drauf. Und wenn ich jetzt aus Brandschutzgründen den Leuten verbiete, ihren Teppich zu nutzen, wie sie es wollen, dann ist das so, als würde man Deutschen verbieten ihren eigenen Esstisch zu haben", sagt Steigemann. Die MUFs unterscheiden sich deutlich von Sozialwohnungen, sagt auch Classen vom Flüchtlingsrat. "Das fängt damit an, dass MUFs von Security überwacht werden. Die Bewohner können nicht einfach Besuch bei sich haben. Und es endet damit, dass sie keine Mieter sind und keinen Mietvertrag haben, also auch im Extremfall innerhalb von drei Tagen von einer Unterkunft in die andere verlegt werden können", sagt Classen.

Weniger Massenunterkünfte, mehr Autonomie?

Nur wenige Kilometer entfernt von Berlin, fährt man eine andere Strategie. In Potsdam will man auf absehbare Zeit keine Flüchtlinge mehr in herkömmlichen Gemeinschaftsunterkünften unterbringen. Selbst Geflüchtete mit noch offenem Schutzstatus sollen nach Möglichkeit eine eigene Wohnung oder wohnungsähnliche Unterkunft erhalten. "Das ist natürlich nicht einfach, weil in Potsdam wie in Berlin der Wohnungsmarkt angespannt ist. Aber wir glauben, dass sich das bezahlt macht", sagt die Potsdamer Sozialbeigeordnete Brigitte Meier (SPD).

Man merke, wie sich die Geflüchteten schneller integrieren, wenn man sie dezentral unterbringe. "Speziell für Kinder ist es wichtig, dass die Familie eine eigene Wohnung und ihren eigenen privaten Rahmen haben. Das fängt bei einer ruhigen Umgebung für die Hausaufgaben an und endet beim eigenen Kinderzimmer", sagt Meier. Und nicht zuletzt habe man durch Corona auch gemerkt, wie schwierig es sei einen Ausbruch einer Krankheit in einer Gemeinschaftsunterkunft unter Kontrolle zu bringen. Deshalb versuche Potsdam eine andere Verteilung hinzukriegen. Dazu ist geplant, sowohl bei der städtischen Wohnungsgesellschaft als auch bei privaten Anbietern Wohnungsverbünde anzumieten, bestehende Gemeinschaftsunterkünfte umzubauen und Umverlegungen vorzunehmen. Ziel sei es, Alleinstehende in Einzelzimmern, und Familien in wohnungsähnlichen Unterkünften mit eigenem Badezimmer und Küche unterzubringen. Aber ist so ein Plan realistisch für Berlin?

Wie mehr Wohnungen sich organisieren ließen

Meier sagt, dass es Potsdam natürlich helfe, dass man im Gegensatz zu Berlin kaum städtische Wohnungen verkauft hat. "Über den städtischen Bestand und Genossenschaften haben wir Zugriff auf rund 40 Prozent aller Potsdamer Wohnungen", sagt sie. Aber auch bei Neubauten sei es möglich, kompakt, preiswert und trotzdem so zu bauen, dass Wohnungen sich für Familien eignen.

Classen vom Flüchtlingsrat Berlin sagt, dass natürlich der Verkauf von landeseigenen Wohnungen in Berlin rund um die Jahrtausendwende ein Problem sei. Die Zeit könne man nicht zurückdrehen und Sozialwohnungen nicht eben mal aus dem Boden stampfen. Doch seiner Ansicht nach werde nicht mal wirklich versucht, mit Wohnberechtigungsscheinen oder mit vorhandenem Wohnungsbestand mehr Flüchtlinge in reguläre Wohnungen zu bekommen. Kurzfristig würde es aber auch schon helfen, wenn man in den MUFs das Regelwerk ausdünne und ein normales Mieterverhältnis installiere. Denn Flüchtlinge mit Einkommen würden ja auch Miete zahlen. Am Ende bleibt fünf Jahre nach dem Satz "Wir schaffen das" eine gemischte Bilanz für Berlin. Lageso-Chaos und Unterbringung in Turnhallen gehören der Vergangenheit an, bald wohl auch die Tempohomes aus Containern. Aber ein normales Wohnen in eigenen vier Wänden, Leben und Ankommen, das ist immer noch für einen guten Teil der Flüchtlinge kein Alltag – sondern Wunsch.