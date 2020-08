Die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag will nach dem Rücktritt von Andreas Kalbitz kurzfristig keine neue Fraktionsvorsitzende bzw. neuen Fraktionsvorsitzenden wählen. Das sagte der AfD-Fraktionsvize Steffen Kubitzki am Dienstag im Landtag. Kubicki betonte, man sei nicht führungslos. Die Leitung der Fraktionssitzungen übernähmen vorerst er und Birgit Bessin als zweite stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

Verhandlung in Berlin

Bereits am Vortag hatte die Fraktion mehrere Stunden über das weitere Vorgehen beraten. Andreas Kalbitz soll bei der mehrstündigen Fraktionssitzung dabei gewesen sein - und die Stimmung sei gut gewesen, hieß es von Teilnehmern.

Eine deutliche Distanzierung von Andreas Kalbitz sei derzeit kein Thema, sagte Kubitzki. "Der ganze Vorgang ist in meinen Augen natürlich nicht abgeschlossen. Erstmal muss Herr Hohloch wiederkommen, dann soll der sich erklären. Aber Sie werden jetzt nicht von uns erwarten, dass wir sofort jemanden in die Wüste schicken und uns sofort nächste Woche ganz nach links bewegen oder was weiß ich wohin", sagte er im Bezug auf die schwere Verletzung, die der Ex-Fraktionschef Kalbitz dem Fraktionsgeschäftsführer Hohloch mit einem Faustschlag zugefügt haben soll.