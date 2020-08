rbb/Horn Video: rbb24 | 19.08.2020 | Amelie Ernst | Bild: rbb/Horn

Richtungsstreit - Bernauer AfD-Ortsverband ist aufgelöst – oder nicht?

20.08.20 | 15:17 Uhr

In der AfD rumort es heftig - auch an der Basis wird über die Ausrichtung der Partei gestritten. Bei der AfD im Barnim treibt das Blüten. So hat der Kreisverband offiziell den Ortsverband Bernau aufgelöst. Doch einige AfD-Mitglieder sehen das anders. Von Amelie Ernst

Knapp 14 Prozent holte die AfD in Bernau bei der jüngsten Kreistagswahl - doch nun gibt es den Bernauer Ortsverband nicht mehr. Zumindest nicht offiziell. Der Grund: Der AfD-Ortsvorstand hatte sich offen gezeigt für ehemalige NPD-Mitglieder. So war eine ehemalige DVU- und NPD-Stadtverordnete in den Vorstand der Bernauer AfD gewählt worden. Sie hatte nach Medienberichten darüber ihr Vorstandsamt abgegeben und die AfD verlassen. Doch damit ist noch keine Ruhe in den Ortsverband eingekehrt. "Der Ortsverband Bernau ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt zeitweilig aufgelöst, auf Beschluss des Kreisverbandes und mit Bewilligung des Landesvorstandes", sagte der stellvertretende AfD-Landesvorsitzende, Daniel Freiherr von Lützow, am Mittwoch dem rbb.

Kreistagsabgeordneter: Wissen nichts von Auflösung

Von der Auflösung ihres Ortsverbandes erfuhren die Bernauer AfD-Mitglieder per Mail. Doch eine Auflösung einfach per Vorstandsbeschluss sei nicht zulässig, kritisieren Barnimer AfD-Mitglieder. Das sehe die Satzung des Kreisverbandes gar nicht vor, so der AfD-Kreistagsabgeordnete Norbert Bury. Dort sei ganz klar geregelt, dass einzig und allein die Mitgliederversammlung des Kreisverbands die Befugnis habe, einen Ortsverband aufzulösen. "Von so einem Vorgang haben wir keinerlei Kenntnis", so Bury. Die unklare Auflösung des Bernauer Ortsverbandes ist nicht die einzige Merkwürdigkeit in der Barnimer AfD. Vor knapp einem Jahr hatten sich drei der acht AfD-Kreistagsmitglieder abgespalten - sie nennen sich jetzt "AfD-Die Konservativen". Auffällig: Der aktuelle AfD-Kreisvorstand bezieht auf seiner Internetseite klar Position - für "Die Konservativen". Die größere AfD-Fraktion, der auch Norbert Bury angehört, kommt gar nicht vor.

Bury: "Die Konservativen" missbrauchen Namen "AfD"

Eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Fraktionen gibt es offenbar nicht. "Wir setzen uns als AfD-Fraktion im Kreistag Barnim eindeutig ab von dieser Dreier-Fraktion", sagte Bury. Zudem wende sich seine Fraktion gegen den "Missbrauch dieses Namens". "AfD – Die Konservativen" werde irreführend gebraucht, "so dass den Menschen im Barnim suggeriert wird, dass diese drei Leute die AfD-Fraktion im Kreistag seien", kritisierte Bury. Nach Ansicht des früheren Barnimer AfD-Kreisvorstands-Mitglied Hans-Jürgen Herget ist der Verband weiter nach rechts gerückt. Nach seiner Einschätzung gibt es Bestrebungen im Vorstand des Barnimer Kreisverbands, "Leute, die diese Richtung mittragen und brav Jasager sind für den Kreisvorstand in die eigenen Reihen aufzunehmen".

Landesvorstand beschwichtigt

Ein Interview wollte der AfD-Kreisvorstand dem rbb nicht geben; er verwies an den Landesvorstand. Und dieser beschwichtigt: "Barnim ist mittlerweile auf einem guten Weg, ein etwas ruhigerer Kreisverband zu werden als vorher", so von Lützow: "Ruhig werden wir nie werden. […] Aber tatsächlich lebt ja eine Partei von verschiedenen Meinungen." Bei der AfD im Barnim und zwischen den beiden AfD-Kreistagsfraktionen ist es allerdings längst mehr als eine Meinungsverschiedenheit, sondern letztlich ein Streit um die Rolle von Rechtsextremisten im Kreisverband.

Sendung: Brandenburg aktuell, 19.08.2020, 19:30 Uhr