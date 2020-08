BKA für Schutz von Nawalny an der Charité zuständig

Der russische Blogger und Kreml-Kritiker Alexej Nawalny steht in Berlin unter dem Schutz des Bundeskriminalamts (BKA). Das teilte ein Regierungssprecher am Sonntagabend der Nachrichtenagentur DPA mit.

Nawalny wird in Charité behandelt

Nawalny wird seit Samstag in Berlin behandelt, zwei Tage zuvor war in ein Koma gefallen. Sie Ärzte in Russland wollen eine Stoffwechselstörung als Grund für Nawalnys Erkrankung erkannt haben. Freunde und Mitarbeiter des 44-Jährigen gehen hingegen davon aus, dass er vergiftet wurde. Sie vermuten, dass Nawalnys Abtransport aus Russland absichtlich verzögert wurde, damit Spuren eines möglichen Gifts nicht mehr nachweisbar sind.



Nawalny war auf Wunsch seiner Familie von einem Krankenhaus im sibirischen Omsk nach Berlin gebracht worden. Der Transport war über Spenden und die Organisation Cinema for Peace finanziert worden.