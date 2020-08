Bild: dpa/Kay Nietfeld

Nach möglicher Vergiftung - Kreml-Kritiker Nawalny zur Behandlung in Berlin eingetroffen

22.08.20 | 11:26 Uhr

Nach einigem Hin und Her um seine Transportfähigkeit wird der schwerkranke russische Oppositionelle Alexej Nawalny nun in der Berliner Charité behandelt. Ein Spezialflugzeug brachte ihn am Morgen von Omsk nach Berlin. Unterstützer hatten den Flug organisiert.



Der schwerkranke russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist am Samstagmorgen in der Berliner Universitätsklink Charité eingetroffen. Dort soll der 44-Jährige behandelt werden. Nawalny war zuvor mit einem Spezialflugzeug vom sibirischen Omsk zum Flughafen Tegel geflogen worden. Nawalny werde nun umfangreich untersucht, erklärte die Universitätsklinik. Die Untersuchungen würden einige Zeit in Anspruch nehmen. Sobald Erkenntnisse vorlägen, werde auch die Öffentlichkeit informiert. Der Putin-Gegner und Anti-Korruptionsaktivist war bei einer Reise durch Russland am Donnerstag ins Koma gefallen und daraufhin in einem Krankenhaus in Omsk auf die Intensivstation gebracht worden.

Russische Ärzte zunächst gegen Transport

Ursprünglich sollte Nawalny bereits am Freitag nach Berlin geflogen werden. Die russischen Ärzte hatten aber zunächst erklärt, dass der 44-Jährige aufgrund seiner Erkrankung nicht transportfähig sei, und einen Besuch deutscher Ärzte abgelehnt. Am Freitagnachmittag erhielten die deutschen Ärzte doch Zugang zu dem Schwerkranken und kamen zu dem Ergebnis, dass er transportfähig sei. Nawalnys Unterstützer hatten den Flug der Spezialmaschine organisiert, nachdem der 44-Jährige am Donnerstag in die Klinik eingeliefert wurde. Der Transport und die Behandlung würden durch Spender finanziert, so die Darstellung der Unterstützer. Den deutschen Ärzten war es nach eigenen Angaben dank der Ausrüstung ihrer Flugzeugs möglich, Nawalny "sofort sicher nach Berlin zum Universitätsklinikum Charité zu bringen". Nawalny ist einer der schärfsten Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin, er ist der führende Kopf der liberalen Opposition. Der studierte Jurist wirft der Regierung und Oligarchen regelmäßig Korruption und Machtmissbrauch vor. Nawalny wird aber auch kritisiert, weil er an Aufmärschen von Rechtsextremen teilgenommen und sich selbst als nationalistischen Demokraten bezeichnet hat.

Unterstützer gehen von Vergiftung aus

Seine Anhänger vermuten, dass er vergiftet wurde. Der Oberarzt der Klinik in Omsk, Alexander Murachowski, sprach hingegen von einer Stoffwechselerkrankung. Damit im Zusammenhang stehe vermutlich sein niedriger Blutzucker-Wert. Allerdings seien an Nawalnys Kleidung und seinen Fingern auch Spuren von "industriellen chemischen Substanzen" gefunden worden. Auch Vertreter der russischen Gesundheitsbehörden in der Region Omsk sagten, solche Substanzen seien von einem Polizei-Labor festgestellt worden.

Ähnlichkeiten zum Fall Wersilow

Der Stabschef der beteiligten Nicht-Regierungs-Organisation "Cinema for Peace", Leonid Wolkow, sagte, dass es wichtig sei, Nawalny nach Berlin zu bringen, um eine unabhängige Analyse von Nawalnys Gesundheitszustand zu erhalten. Die Initiative will nach eigenen Angaben verhindern, dass Nawalny wie vor ihm bereits der Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Pjotr Wersilow, erst nach einigen Tagen nach Deutschland gelangt. Zu diesem Zeitpunkt sei es bei Wersilow nicht mehr möglich gewesen, die Ursache seiner Erkrankung auszumachen, sagte Wolkow. Der Dissident Pjotr Wersilow von der regierungskritischen, russischen Künstlergruppe Pussy Riot war 2018 nach einer mutmaßlichen Vergiftung zur Behandlung in die Berliner Charité gebracht worden. In Russland wurde er nach eigenen Angaben "gleich am ersten Tag meiner Vergiftung völlig isoliert". Dabei seien gerade die ersten 24 Stunden "außerordentlich wichtig, um zu verstehen, welche Giftstoffe überhaupt zum Einsatz kamen", sagte der per Video zu einer Berliner Pressekonferenz zugeschaltete Wersilow.

