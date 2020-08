Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny liegt mit Vergiftungserscheinungen in einer sibirischen Klinik. Freunde und Unterstützer wollen ihn nach Berlin in die Charité ausfliegen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dafür grünes Licht gegeben.

Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny soll nach seiner möglichen Vergiftung [tagesschau.de] in Berlin behandelt werden. "Wir versuchen, das zu ermöglichen", sagte der Filmproduzent Jaka Bizilj der Nachrichtenagentur dpa in Berlin. Nawalny solle in der Charité behandelt werden. Von der Klinik gebe es bereits eine Zusage. Aktuell würden noch die notwendigen Fluggenehmigungen eingeholt.

Nawalny solle mit einer in Deutschland gecharterten Spezialmaschine aus Omsk geholt werden, wo er sich derzeit im Krankenhaus befindet. Zuvor hatte "Bild" über die Pläne berichtet.

Bundeskanzlerin Angela Merkel bot Nawalny unterdessen offiziell die Behandlung in einem deutschen Krankenhaus an. Merkel äußerte sich am Rande eines Treffens mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Bregancon.

Sie sei "sehr bestürzt" über die Nachricht der Erkrankung, sagte Merkel. Nawalnys Zustand sei

besorgniserregend. Es müsse aufgeklärt werden, wie es dazu gekommen sei. "Darauf werden wir bestehen."