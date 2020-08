Pudwell Audio: rbb | 20.08.2020 | Christoph Reinhardt | Bild: Pudwell

CDU und AfD fordern mehr Sicherheit - SPD weist Kritik am Senat nach Anschlag auf A100 zurück

20.08.20 | 13:28 Uhr

CDU und AfD haben nach dem Anschlag auf der A100 vom Berliner Senat mehr Anstrengungen für die Sicherheit gefordert. Die SPD weist die Kritik zurück: Die Terrorabwehr sei in den vergangenen zwei Jahren deutlich verstärkt worden.

Die SPD im Berliner Abgeordnetenhaus hat die Kritik der Opposition nach dem Anschlag auf der A100 zurückgewiesen. Der innenpolitische Sprecher der SPD, Frank Zimmermann, betonte am Donnerstag im rbb, Gefährder würden jetzt schon abgeschoben und die Terrorabwehr in Berlin sei in den vergangenen zwei Jahren deutlich verstärkt worden. Man werde aber weiter darauf achten müssen, dass die gesetzlichen Grundlagen für Eingriffe ausreichend sind. Der Fall werde genau aufgearbeitet und vor allem die Geschichte des Täters beleuchtet.

Geisel: Abschiebung war nicht möglich

Der Mann hatte am Dienstagabend mit seinem Wagen an drei Stellen der Berliner Stadtautobahn A100 gezielt Motorräder und Autos angegriffen. Sechs Menschen wurden verletzt, drei von ihnen schwer. Ein Haftrichter hatte Mittwochabend entschieden, dass der Tatverdächtige in einer psychiatrischen Einrichtung im Maßregelvollzug untergebracht wird. Der Anschlag war nach Einschätzung von Innensenator Andreas Geisel (SPD) nicht zu verhindern. Der Festgenommene habe zwar vor längerer Zeit Kontakte zu einem polizeibekannten Gefährder gehabt und sei auch selbst wegen Körperverletzung bekannt gewesen, dies allein habe keine elektronische Fußfessel rechtfertigen können. Auch eine Abschiebung des 2017 abgelehnten Asylbewerbers in den Irak sei nicht möglich gewesen, weil in das Bürgerkriegsland nur in wenigen Ausnahmefällen abgeschoben werde. Die Behörden hätten rechtsstaatlich gehandelt. Nach dem Anschlag hatten Union und AfD größere Anstrengungen für mehr Sicherheit vom rot-rot-grünen Senat gefordert. Vor allem mit dem neuen Landesantidiskriminierungsgesetz hätten SPD, Linke und Grüne die Sicherheitskräfte geschwächt, sagte CDU-Fraktionschef Burkhard Dregger. Der Berliner CDU-Parteichef Kai Wegner forderte den Senat auf zu klären, was über den Kontakt des Attentäters zu einem als Gefährder bekannten Islamisten bekannt war: "Wurde sehenden Auges zugelassen, dass der polizeibekannte Gefährder den psychisch labilen Attentäter radikalisierte?" Georg Pazderski, Fraktionschef der AfD, warf dem rot-rot-grünen Senat "Multikulti-Gekuschel" vor und forderte die Abschiebung bekannter islamistischer Gefährder.

Innenverwaltung: Keine Anzeichen für Radikalisierung

Nach Angaben der Innenverwaltung hat der Angreifer vor dem Anschlag außerhalb des Blickfeldes der Sicherheitsbehörden agiert. Ein Sprecher der Innenverwaltung sagte am Donnerstag, es habe keine Staatsschutzerkenntnisse und keine Anzeichen für eine Radikalisierung gegeben. Aufgefallen sei der 30-jährige Iraker in der Vergangenheit mit Delikten wie Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Nach Einschätzung von rbb-Reporter Jo Goll, der sich seit Jahren mit dem Thema Islamismus beschäftigt, sind solche "einsamen Wölfe" schwer zu kontrollieren. Das Vorgehen des Täters wirke nicht, als habe er eine ausgefeilte Planung für die Tat gehabt. Der Polizei und den Sicherheitsbehörden, so Goll weiter, könne man vermutlich nicht vorwerfen, den Mann nicht besser überwacht zu haben. Geklärt werden müsse aber sicher noch, wieso die Polizei am Tattag selbst nicht intensiver nach dem Mann gesucht habe, so Goll. Sie sei am Vormittag in die Wohngegend des Irakers gerufen worden, weil dieser sich auffällig verhalten habe. Die Polizei sei zwar gekommen, habe den Mann aber nicht angetroffen. Dieser sei dann aber später nach Angabe der Nachbarn mit quietschenden Reifen losgefahren.

Sendung: Inforadio, 20.08.2020, 12:40 Uhr