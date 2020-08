Der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) hat Kritik am bisherigen Vorgehen der Staatsanwaltschaft bei den Ermittlungen zur Brandanschlagsserie in Neukölln geübt. Der Hinweis, dass einer der ermittelnden Staatsanwälte möglicherweise befangen sein könnte, habe "schon seit Monaten in den Akten geschlummert" und sei "nicht nach oben weitergegeben" worden, sagte Behrendt am Donnerstag dem rbb. Es hätte "allen Beteiligten beim Landeskriminalamt und der Staatsanwaltschaft klar gewesen sein [müssen], dass dieser Vorgang Anschlagsserie in Neukölln eine hohe Brisanz hat" und "auch dem allerkleinste nach Hinweisen nachgegangen wird".

Die Grünen hatten einen Untersuchungsausschuss zunächst abgelehnt, ziehen es nun aber in Betracht, wie ihre rechtspolitische Sprecherin Petra Vandrey sagte. Die Fraktion werde über das Thema aber noch diskutieren. "Das Problem ist, dass hier der Eindruck entsteht, dass sich rechtsextreme Tatverdächtige, Zitat, keine Sorgen machen müssen um die Staatsanwaltschaft, weil sie auf ihrer Seite", sagte Benedikt Lux, der innenpolitische Sprecher der Grünen, dem rbb. Die Befürchtung sei da, so Lux, dass es rechtsextreme Strukturen innerhalb der Behörde gibt. "Die Staatsanwaltschaft ist eine unabhängige, objektive Behörde, die eine gute Arbeit macht, aber allein dieser Vorwurf wirft schon ein schlechtes Licht auf die Staatsanwaltschaft."

Der rechtspolitische Sprecher der SPD, Sven Kohlmeier, äußerte sich dagegen kritisch zur Einrichtung eines Untersuchungsausschusses. Denn deren Erkenntnisse hielten sich meist in Grenzen, so Kohlmeier. Die CDU will das Thema zunächst im Rechtausschuss auf die Tagesordnung heben, so ihr innenpolitischer Sprecher Burkard Dregger. "Wir wollen im Ausschuss den Justizsenator mal bitten, darzulegen, worum es eigentlich geht. Wir wissen es nämlich nicht, weil der Senator es nicht für nötig hält, uns als Parlament zu unterrichten", so Dregger. "Das ist der nächste Skandal in dieser Stadt." Sollte Behrendt das Parlament nicht ausreichend informieren, so CDU-Landeschef Kai Wegner, "kann ich mir einen Sonderermittler gut vorstellen".

Neueinstellungen in den Ermittlunsgbehörden vorab durch den Verfassungsschutz überprüfen zu lassen, lehnt Justizsenator Behrendt derzeit ab. Bei der Einstellung neuer Mitarbeiter überprüfe man bereits die Verfassungstreue, so Behrendt, und wolle das auch noch stärker tun. "Wir haben dann auch schon mal Google benutzt, um mal zu gucken bei dem ein oder anderen, was der so veröffentlicht im Internet, aber das hat rechtliche Grenzen, wir können ja jetzt nicht bei jedem Facebook, Twitter und Emails mitlesen, dürfen wir auch gar nicht."

Zudem dürften Staatsanwälte rechtlich gesehen auch Mitglied in der AfD sein - so wie es einer der ermittelnden Staatsanwälte wohl gegenüber einem Zeugen erwähnt hatte. In ihre Ermittlungsarbeiten dürfe das jedoch in keinem Fall beeinflussen, so Behrendt.