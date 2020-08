Max Donnerstag, 20.08.2020 | 11:48 Uhr

Es wissen alle, dass der versetzte Staatsanwalt politisch ganz weit rechts stand und es deswegen durchaus wahrscheinlich ist, dass genau diese Äußerung, nämlich, dass die Verdächtigen in der Anschlagsserie in Neukölln keine Angst vor Strafverfolgung durch ihn haben müssten, so oder so ähnlich gefallen ist. Dass sich Koppers jetzt nicht so doof anstellt, ihm etwas anzudichten, das sie nicht beweisen kann, ist doch klar. Aber dass die Versetzung absolut erforderlich und unausweichlich war, ist auch klar. Sie macht das genau richtig.