Erneut Proteste in Berlin gegen umstrittene Wahl in Belarus

Mit Plakaten und symbolisch blutverschmierten T-Shirts haben am Dienstagabend etwa 70 Menschen am Potsdamer Platz in Berlin gegen die umstrittene Präsidentschaftswahl in Belarus demonstriert. "Belarus blutet" hieß es auf einem der Schilder, auf anderen wurde "Freiheit für Belarus" und "Stoppt den Terror" gefordert. Bereits am Montagabend hatte es in Berlin eine Demonstration gegeben.

Die Proteste richten sich gegen die Wiederwahl von Präsident Alexander Lukaschenko, der nach offiziellen Angaben am Sonntag 80 Prozent der Stimmen erhielt. Internationale Wahlbeobachter waren nicht zugelassen. Die Opposition spricht von Betrug und beansprucht den Sieg für sich. Die Polizei in Minsk geht seit Tagen gewaltsam gegen Tausende Regierungsgegner vor. Sie setzte Tränengas, Blendgranaten und Gummigeschosse ein. Auch in anderen Städten von Belarus kam es zu Zusammenstößen.

Die Europäische Union drohte der Führung des Landes am Dienstag mit Sanktionen. Die Wahl am vergangenen Sonntag sei weder frei noch fair gewesen, hieß es in einer Erklärung der 27 EU-Mitgliedstaaten. Die EU werde die Beziehungen zu Minsk auf den Prüfstand stellen. Dabei werde man auch Maßnahmen gegen belarussische Vertreter in Betracht ziehen, die für Wahlmanipulation, Gewalt gegen regierungskritische Demonstranten sowie willkürliche Festnahmen verantwortlich seien.