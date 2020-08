Bild: imago images/Natalia Fedosenko

Interview | Proteste in Belarus - "Sie haben uns 26 Jahre lang belogen"

12.08.20 | 17:33 Uhr

Die Belarussin Angelina Mass lebt in Berlin und beobachtet die Proteste in ihrer Heimatstadt Minsk mit Sorge: Ihr Vater wurde verhaftet. Im Interview erzählt die 25-Jährige, was ihr Angst macht und warum sie auf die Proteste gegen Präsident Lukaschenko baut.

rbb|24: Frau Mass, Ihr Vater wurde gestern verhaftet. Wie kam es dazu? Angelina Mass: Er war einfach nur auf der Straße, wie viele andere und sie prügeln die Leute gerade von der Straße. Es spielt keine Rolle, ob man nur herumsteht oder protestiert, sie nehmen dich weg, stecken dich ins Gefängnis, fertig. Ich weiß nicht genau, wo mein Vater ist – ich bin in Berlin, es ist sehr schwer, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Er hat einen kleinen Sohn, meinen Halbbruder. Ich habe keine Worte dafür, ich fühle mich so schlecht deshalb. Entschuldigen Sie, ich muss fast weinen (Pause).

Wie nehmen Sie die Proteste in Ihrem Heimatland wahr? Leute werden von der Regierung misshandelt, obwohl sie friedlich protestieren – gegen Wahlen, die nicht frei sind. Meine Freunde werden ins Gefängnis gesteckt wegen nichts. Was da gerade in Belarus passiert, ist die harte Realität. Unglücklicherweise wissen nicht viele Leute im Land davon. Sie haben das Internet für drei Tage abgeschaltet, kappen die Handynetze. Wie beurteilen Sie die Wahlen, nach denen sich Lukaschenko mit 80 Prozent der Stimmen zum Sieger erklärte? Ich war schockiert. Es ist vollkommen offensichtlich, dass die Wahlen gefälscht sind. Wir brauchen freie Wahlen. Belarus gehört dem Volk, nicht Lukaschenko.

Zur Person Angelina Mass Angelina Mass Die 25 Jahre alte Angelina Mass stammt aus Minsk. Sie studierte an der Kunsthochschule im polnischen Posen und lebt und arbeitet seit 2018 in Berlin. Sie engagiert sich für die belarussische Opposition.

Sie leben seit zwei Jahren in Berlin. Warum haben Sie sich damals entschieden, Belarus zu verlassen? Für eine Künstlerin und eine queere Person ist es wirklich schwer, in einem Land zu leben, in dem die Regierung denkt, Menschen wie ich seien nicht normal. Sie respektieren meine Stimme nicht. Niemals. Andere Meinungen werden unterdrückt. Ich hatte ständig Angst, ins Gefängnis gesteckt zu werden. Ich wollte nicht mehr mit dieser Angst leben, ich war so müde. Wie wäre das Leben dort heute für Sie, wenn Sie geblieben wären? Ich würde mich ständig unter Kontrolle fühlen. Wenn du die Straße runterläufst, triffst du alle fünf Minuten einen Polizisten, das ist in den letzten Jahren schlimmer geworden. Falls dir etwas passiert, ist es sehr schwer, Polizisten das zu erklären, weil sie das nicht hören wollen.



Die Strafen sind extrem. Ein Freund von mir musste für drei Jahre ins Gefängnis, weil er Weed geraucht hat. Wenn du als Musiker ein Konzert spielen willst, musst du bei der Regierung um Erlaubnis fragen, sie müssen Dir zum Beispiel ein Punkkonzert erst genehmigen, jede Veranstaltung. Stellen Sie sich vor, was das für Künstler bedeutet.

Was denken Sie, werden die Proteste bewirken? Ich hoffe, dass sie etwas ändern. Es kann einfach nicht mehr so weitergehen, das halten wir nicht mehr aus. Ich bin 25 Jahre alt – meine Generation braucht eine bessere Zukunft. Aber mit dieser Regierung haben wir kein Recht auf eine bessere Zukunft. Die Wirtschaft ist schon am Boden. Ich weiß nicht, was noch schlimmer sein könnte. Sie haben uns 26 Jahre lang belogen, Lukaschenko ist länger an der Macht, als ich alt bin. Was erhoffen Sie sich von der internationalen Gemeinschaft, von anderen Regierungen? Die EU droht Lukaschenko mit Sanktionen. Ich bin keine Politikerin. Es ist sehr schwer für mich, etwas Konkretes vorzuschlagen. Ich hoffe, dass andere Staaten Druck auf Lukaschenko ausüben. Vielleicht könnte uns das helfen. Wir wollen in Frieden leben, wir brauchen dieses Blut nicht. Letzte Nacht wurden 1.000 Personen festgenommen, ihre Familien wissen nicht, wo sie sind [tagesschau.de]. Ein fünf Jahre altes Mädchen wurde verletzt, jemand wurde getötet. Das ist Faschismus. Ich kann nicht erklären, wie ich fühle, ich finde keine Worte dafür.

Sind Sie pessimistisch, was die Situation in Ihrem Heimatland angeht? Nein, ich will optimistisch sein, weil ich eine bessere Zukunft für alle Belarussen möchte. Ich bin es leid, pessimistisch zu sein. Ich sehe hier in Deutschland, was Freiheit bedeutet, ich fühle mich sicher. Aber viele andere Leute schaffen es nicht aus dem Land, es ist schwer, genug Geld zu verdienen, sich ein Visum zu leisten. Dazu kommt, dass die Regierung genau überwacht, wer das Land verlassen möchte. Wann denken Sie, werden Sie mit Ihrem Vater sprechen können? Wir müssen 72 Stunden warten, vielleicht bekommen wir dann Informationen. Vielleicht bleibt mein Vater 15 Tage im Gefängnis, vielleicht länger – ich weiß es nicht. Leuten, die sie bei den ersten Protesten festgenommen haben, drohen jetzt Strafen von bis zu 15 Jahren Gefängnis. Ich will bei meinen Eltern, meiner Familie sein, ich habe Angst um sie. Aber es ist gerade zu gefährlich zurückzugehen. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Sebastian Schneider, rbb|24