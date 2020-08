In Berlin können Träger in diesem Jahr keine Anträge mehr stellen, um den Bau neuer Kitas mit Landesmitteln gefördert zu bekommen.

Eine entsprechende Information des Paritätischen Wohlfahrtsverbands hat die Bildungsverwaltung am Freitag dem rbb bestätigt. Der Internetseite der Bildungsverwaltung war am Donnerstag zu entnehmen, dass zum Landesprogramm für den Kita-Ausbau in diesem Jahr keine weiteren Anträge mehr angenommen werden können, weil es bereits eine lange Warteliste mit Projekten gebe, die noch nicht gefördert werden konnten.

Die Senatsverwaltung will die Anträge aufrechterhalten, bis neue Fördermittel zur Verfügung stehen und sie 2021 zum Zuge kommen lassen.