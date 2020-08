Dass es entgegen der internen Regeln der Linken auch ein Mann werden kann, hat Landesparteichefin Katina Schubert schon angedeutet. Fachlich gilt Lompschers Staatssekretär Sebastian Scheel als aussichtsreichster Kandidat. Als Kandidatinnen in Frage kommen auch die Bundestagsabgeordnete Karen Lay, sowie Lompschers Büroleiterin Katja Jösting. Gibt es keinen Widerspruch bei SPD und Grünen, könnte der neue Senator bzw. die neue Senatorin schon am Donnerstag im Abgeordnetenhaus vereidigt werden.

Der Vorstand der Berliner Linken berät nach rbb-Informationen am Montagabend über die Nachfolge der zurückgetretenen Bausenatorin Katrin Lompscher. Die Entscheidung soll voraussichtlich noch am Abend fallen.

In den letzten zwei Wochen hatte Berlins Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne) Lompscher kommissarisch vertreten. Nach dem Rücktritt der Linke-Politikerin hatten CDU, FDP und Wirtschaftsverbände einen kompletten Neustart auf Lompschers Posten gefordert - fernab der Linken, angeführt von einem unabhängigen Experten. Lompscher hatte ihren Rücktritt Anfang August damit begründet, sie habe Bezüge aus Tätigkeiten als Verwaltungs- und Aufsichtsrätin landeseigener Unternehmen nicht korrekt versteuert. Es geht um einen Fehlbetrag von 7.000 Euro. Eine Überprüfung ihrer Steuererklärung habe ergeben, dass versäumt wurde, in den Jahren 2017 und 2018 diese Einnahmen steuerlich geltend zu machen. Daraufhin habe sie unverzüglich eine Korrektur der Steuerbescheide beim zuständigen Finanzamt beantragen lassen, räumte die 58-Jährige ein.

"Für die Versäumnisse trage ich persönlich die Verantwortung und entschuldige mich dafür", schrieb Lompscher zu ihrem Rücktritt am 2. August. "Ich versichere, dass ich nicht mit Vorsatz gehandelt habe." Von politischen Entscheidungsträgern werde ein besonderes Maß an Verantwortung erwartet. "Dieser Verantwortung bin ich nicht gerecht geworden und bitte die Bürgerinnen und Bürger Berlins dafür um Entschuldigung."



Berliner Senatoren sind bezahlte Tätigkeiten in Unternehmensgremien nur bei landeseigenen Firmen gestattet. Vergütungen daraus müssen sie zum Jahresende an die Landeskasse zahlen. Behalten dürfen sie pauschal bis zu 6.135,50 Euro im Jahr. Lompscher gehörte Aufsichtsgremien der Investitionsbank Berlin (IBB), der Tempelhof Projekt GmbH und der Tegel Projekt GmbH an. Diese Posten legte sie ebenfalls nieder.



Die 58-Jährige gilt als Vorkämpferin für den umstrittenen Berliner Mietendeckels. In dieser Rolle bekam sie zuletzt auch bundesweit Aufmerksamkeit. Lompscher war zuvor zwischen 2006 und 2011 Senatorin für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz. Das Amt als Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen hatte sie seit 2016 inne.

