Berlins Regierender Bürgermeister und SPD-Landeschef Michael Müller will als Kandidat des SPD-Kreisverbandes Charlottenburg-Wilmersdorf in den Bundestag einziehen.

In einem Schreiben an die SPD-Parteimitglieder erklärte der 55-Jährige seine Kandidatur im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Er wolle sich auf Bundesebene stärker um Themen wie bezahlbaren Wohnraum und Geschlechtergerechtigkeit kümmern und gegen Rassismus und gegen Diskriminierung kämpfen, schreibt Müller in dem Brief.



Außerdem betont er, dass er fast 40 Jahre Politik-Erfahrung in den Bundestag einbringen wolle. Mit seiner Kandidatur vermeidet der Regierende Bürgermeister auch ein Duell mit Juso-Chef Kevin Kühnert. Dieser hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass er in Müllers Heimatbezirk Tempelhof-Schöneberg für den Bundestag kandidieren will.



Das Amt des SPD-Landeschefs will Müller Ende Oktober an Bundesfamilienministerin Franziska Giffey übergeben. Giffey dürfte sich damit als Spitzenkandidatin für die nächste Abgeordnetenhauswahl und als potentielle Regierende Bürgermeisterin in Stellung bringen.