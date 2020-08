imago images/Bernd Feil Audio: Inforadio | 24.08.2020 | Dirk Stettner im Interview | Bild: imago images/Bernd Feil

Digitale Bildung - CDU fordert 200.000 Tablet-PCs für Berliner Schulen

24.08.20 | 08:51

Die CDU im Berliner Abgeordnetenhaus fordert mehr Tablets für die Schulen. Der stellvertretende Fraktionschef Dirk Stettner sagte am Montag im Inforadio, die bisher angeschafften knapp 10.000 und die in Aussicht gestellten 40.000 reichten bei weitem nicht aus. Es gebe fast 400.000 Menschen im Berliner Schulbetrieb, die ausgestattet werden müssten, so Stettner.



Rechne man die 170.000 Grundschüler heraus, bei denen digitales Lehren und Lernen nur bedingt möglich sei, blieben immer noch 230.000 Menschen übrig. "Wir müssen da endlich mal einen großen Schritt machen und sollten jetzt 200.000 Geräte kaufen", forderte der CDU-Politiker. Der Berliner Senat solle das Geld lieber in die Bildung als in Immobilienankäufe stecken, so Stettner.

Tablet-PCs mit Datentarif als Überbrückung

Außerdem forderte Stettner mehr Anstrengungen, die Schulen ans Breitband-Netz anzubinden. Das sei auch in einem Jahr zu schaffen statt der geplanten vier Jahre. "Wir brauchen an den Schulen eine WLAN-Versorgung, die es ermöglicht, dass auch 500 Schüler in die Schul-Cloud reingehen können", so Stettner.



Auch hier könnten Tablet-PCs eine sinnvolle Ergänzung und Überbrückung sein: "Solche digitalen Endgeräte mit Datentarif brauchen kein Breitband. Das kann als Übergang dafür sorgen, dass alle die Möglichkeit haben, ergänzend digital zu unterrichten und zu lernen", so Stettner.



Stoffers hatte 40.000 neue Geräte angekündigt