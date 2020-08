Conny Barnim Montag, 24.08.2020 | 16:38 Uhr

W e r hätte das gedacht ????

Der durchschaubare Befehl von Putin ( wem sonst ...) an die Omsker Ärzte, Nawalny für noch nicht transportfähig ( was für ein Adjektiv! - Nawalny ist ja kein Gegenstand) zu erklären, läßt sogar bei maximal ahnungslosen Menschen den Verdacht des Vertuschungsversuchs entstehen.

Putin hat so viel Unerträgliches seit seinem Machtantritt verbrochen, dass er infolgedessen bis zu seiner letzten Stunde an der Macht bleiben muss, um nicht in die "Mühlen einer aufarbeitenden Justiz" zu geraten. Oder einem Anschlag zum Opfer zu fallen. Diese Analyse stammt übrigens aus Russland; ich will nicht nicht mit falschen Federn schmücken.

Ich setze auf unsere hervorragenden Kliniker in der Charité. Nawalny muss und wird durchkommen - ohne bleibenden Schäden