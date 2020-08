Die Datenschutzbeauftragte und die Berliner Polizei erheben heftige Vorwürfe gegeneinander: Es geht um die Abfrage personenbezogener Daten in einem konkreten Fall. Dabei wird deutlich: In der Zusammenarbeit knirscht es gewaltig.

Zwischen der Berliner Datenschutzbeauftragten und der Berliner Polizei ist es zu einem Konflikt um eine Abfrage in der Polizeidatenbank gekommen.

Datenschützerin Maja Smoltczyk warf der Polizei vor, die "Aufklärung von fragwürdigen Abfragen" zu verweigern. Konkret ging es laut einer Mitteilung vom Donnerstag um ein Verfahren wegen einer Drohung, die an ein Wohnhaus geschmiert wurde. Diese Person war bereits vorher Opfer mutmaßlich rechtsextremer Gewalt, so Smoltczyk. Die Polizei habe zwar polizeiliche Zugriffe auf die Daten zweier Personen bestätigt, habe aber nur einen Teil dieser Zugriffe "nachvollziehbar dienstlich begründen" können. Trotz mehrfacher Mahnschreiben und einem Schreiben an Polizeipräsidentin Barbara Slowik seien die Datenabfragen durch Berliner Polizeibedienstete bislang ungeklärt. Smoltczyk drohte sogar damit, den Fall vor das Abgeordnetenhaus zu bringen.