Dass die Parkgebühren in Berlin steigen sollen, steht schon im Juli 2019 fest. Doch zwei Senatoren haben sich an dem Thema festgebissen. Innensenator Geisel machte jetzt Umweltsenatorin Günther harsche Vorwürfe.

Um die Erhöhung der Parkgebühren in Berlin gibt es offenen Streit im Senat. Innensenator Andreas Geisel (SPD) erklärte am Freitag, dass er die Pläne von Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) als "in höchstem Maße sozial unausgewogen" ablehnt. Der Entwurf der Verkehrsverwaltung enthalte keinerlei Regelungen zur sozialen Abfederung für Menschen, die im Schichtdienst arbeiten, begründete Geisel seine Haltung.

Diese Beschäftigten in oft weniger gut bezahlten Lohngruppen müssten bis nachts oder in die frühen Morgenstunden hart arbeiten und seien mangels ausreichender ÖPNV-Angebote um diese Zeit auf ihr Auto angewiesen. "Eine Erhöhung der Parkgebühren würde für sie ausschließlich zu einer erheblichen finanziellen Mehrbelastung führen, ohne dass hier der gewünschte Entlastungseffekt für den Verkehr eintritt", teilte er am Freitag mit. Geisel geht es nach eigenen Worten nicht allein um Ausnahmen für Polizisten oder Feuerwehrleute, sondern auch um andere Berufsgruppen.