Mitten in ihrer bislang wohl herausforderndsten Zeit als Politikerin verkündet die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci: Im nächsten Jahr ist Schluss mit Landespolitik. Sie tritt bei der nächsten Wahl nicht mehr an. Warum, das ließ sie bislang offen.

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalyci (SPD) kehrt im nächsten Jahr der Landespolitik den Rücken. Sie will von der nächsten Legislaturperiode an nicht mehr dem Berliner Abgeordnetenhauses oder dem Senat angehören, wie die 53-Jährige der dpa sagte. "In mir ist schon lange der persönliche Entschluss gereift, kein Mandat mehr im Abgeordnetenhaus anzustreben und auch für eine etwaige weitere Aufgabe als Senatorin nicht mehr zur Verfügung zu stehen", so Kalayci.