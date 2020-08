Senat verlängert Verbot von Großveranstaltungen in Berlin

Als Konsequenz aus weiter steigenden Zahlen der Corona-Infizierten sind Großveranstaltungen in Berlin noch länger tabu als bislang geplant. Das hat der Senat nach der Bund-Länder-Beratung festgelegt. Über private Feiern wird später entschieden.

Großveranstaltungen im Freien mit mehr als 5.000 Teilnehmern bleiben in Berlin bis Ende des Jahres untersagt. Der Senat hat ein entsprechendes Verbot wegen der wieder stärker steigenden Infektionszahlen verlängert. Bisher galt es bis zum 24. Oktober.



Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) schloss aber nicht aus, dass trotzdem Weihnachtsmärkte stattfinden können: "Aber nicht mit Zigtausenden an einem Ort", betonte er. Unverzichtbar seien Hygienekonzepte und genaue Einlasskontrollen, die die Obergrenze von zeitgleich maximal 5.000 Besuchern im Auge behalten müssten. Das gelte auch für die Silvesterfeier am Brandenburger Tor



Bei Veranstaltungen in Räumen soll es bis Jahresende bei einer Obergrenze von 1.000 Teilnehmern bleiben. Ab dem 1. September sind 750 Personen möglich, ab dem 1. Oktober dann 1.000, wie Kultursenator Klaus Lederer (Linke) erklärte. Berlin folgt damit den Beschlüssen, die Bund und Länder am Donnerstag in einer Videokonferenz getroffen haben.