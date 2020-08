Han. BRB Dienstag, 25.08.2020 | 08:25 Uhr

Für Berlin und deren Angestellten ist das keine gute Nachricht. Die bis zu 150 Euro sind ja auch ein Teil zum Ausgleich der Fahrtkosten der vielen Pendler. Weiter ist das Einkommen im TVL Berlin um ein vielfaches geringer wie im TVÖD des Brandenburger Landes. Mitarbeiter zu gewinnen ist äußerst schwierig, seit Jahren. Anstatt zu meckern sollte man auch mal in die Ämter schauen. Sicher es gibt auch alte Strukturen die nicht durchbrochen werden. Aber in einer der teuersten Stadt im Vergleich zu andern ein Trinkgeld zu erhalten ist schon doof. Viele glauben die Angestellten verdienen üppig, es ist nichts im Vergleich zu anderen privaten Firmen in Berlin! Welche 1.500 Euro Miete einfach so zahlen können und immernoch 2.000 in der Tasche haben.

Ganz ehrlich in einigen Fachbereichen ist die Verantwortung so hoch und der Verdienst lächerlich. Würde der Jenige nach Brandenburg wechseln kommen je nach Eingruppierung auf die Hand 300 bis 1000 Euro dazu. Bei gleicher Stellenbewertung.