Die Berliner Innenpolitiker befassen sich am Montag mit links- und rechtsextremistischen Gewalttätern. Dabei geht es im Innenausschuss um die zum Teil von Linksradikalen besetzten Häuser in und um die Rigaer Straße in Friedrichshain und Angriffe auf Polizisten, Bedrohungen und Sachbeschädigungen im Umfeld. Auch über die rechtsextreme Anschlagsserie in Neukölln wird auf der Sitzung des Innenausschusses beraten.

Behandelt werden soll vor allem der letzte aktuelle Vorfall in der Rigaer Straße vom 13. Juli. Der Hausverwalter des Gebäudes und ein Rechtsanwalt wurden laut Polizei von einer Gruppe vermummter mutmaßlicher Linksextremisten getreten, geschlagen und mit Reizgas besprüht, als sie in das Haus wollten. Alarmierte Polizisten wurden den Angaben zufolge ebenfalls angegriffen. Die CDU will die beiden Männer am Montagvormittag im Aussschuss anhören, befürchtet nach ihren Angaben aber, dass SPD, Linke und Grüne das mit ihrer Mehrheit ablehnen.



Gegen Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik laufen wegen des Einsatzes Anzeigen. Der Hausverwalter und der Anwalt der Eigentümer werfen darin Geisel und Slowik Strafvereitelung im Amt vor. Grund sei eine interne Anordnung der Polizeiführung, wonach linke Szeneobjekte erst betreten werden dürften, wenn die Erlaubnis eines Vorgesetzten vorliegt - auch wenn gerade ein flüchtender Straftäter verfolgt wird. Der Hausverwalter und der Anwalt waren am 13. Juli in der Rigaer Straße angegriffen worden. Die Täter flüchteten in das Haus - die Polizei verfolgte sie nicht.