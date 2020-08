Bild: dpa/Manfred Krause

Berlin - Jugendliche besetzen ehemalige Musikschule in Köpenick

22.08.20 | 16:55 Uhr

Eine Gruppe jugendlicher Aktivisten hat nach eigenen Angaben ein ungenutztes Gebäude in Köpenick besetzt. Mit der Aktion soll gegen den Mangel an selbstverwalteten Räumen protestiert werden, gegen steigende Mieten und Verdrängung.



Eine Protestgruppe hat am Samstagmittag die ehemalige Musikschule in der Friedrichshagener Straße in Berlin-Köpenick für besetzt erklärt. "Wir würden gerne neue Freiräume schaffen", sagte eine Sprecherin der Gruppe "Jugendbesetzt" auf Anfrage von rbb|24. "Wir sind der Meinung, dass es in Köpenick zu wenig Platz für Jugendliche gibt und dieses Gebäude wird ja ohnehin nicht genutzt."

In sozialen Netzwerken hatte "Jugendbesetzt" zuvor eine Stellungnahme veröffentlicht. Demnach wird vom Senat gefordert, Räume zur Verfügung zu stellen, die selbstverwaltet genutzt werden können und "die Möglichkeit bieten, abseits von struktureller Gewalt und kapitalistischer Leistungsgesellschaft einen Safe-Space zu schaffen".

Genau Zahl der Besetzer unklar

Berlins rot-rot-grüner Landesregierung werfen die Aktivisten vor, gewaltsam gegen linke Projekte in der Stadt vorzugehen. "Queerfeministische Rückzugsräume fehlen in dieser Stadt oder sind stark räumungsbedroht", heißt es in der Mitteilung. "Wir wehren uns gegen steigende Mieten, systematische Verdrängung unserer Treffpunkte und stehen in Solidarität zu allen bedrohten oder schon geräumten Projekten." Derzeit versuche die Gruppe, Kontakt mit Politikerinnen und Politikern des Bezirks aufzunehmen, um sich Unterstützung versichern zu lassen, so die Sprecherin. Wie viele Personen sich in dem leerstehenden Gebäude und auf dem Gelände aufhalten, wollte sie nicht beantworten.



Polizei in Kontakt mit mutmaßlichem Eigentümer

Laut Berliner Polizei befanden sich am frühen Nachmittag nur wenige Personen im Gebäude sowie 20 auf dem Gelände der ehemaligen Musikschule. Die Polizei wollte nicht von einer Hausbesetzung sprechen.



Ein Polizeisprecher sagte der Nachrichtenagentur DPA, dass die Einsatzleitung Kontakt mit dem Bezirk Treptow-Köpenick aufgenommen habe, der wohl der Eigentümer des Gebäudes sei. Auf der Straße vor der Schule wurde gegen 15 Uhr auch eine Kundgebung angemeldet, an der wenig später etwa 40 Menschen teilnahmen. Zum weiteren Vorgehen der Polizei habe der Sprecher noch keine Angaben gemach, so die DPA, das hänge auch vom Bezirk ab.

Sendung: Fritz, 22.08.2020, 16.30 Uhr