Verhandlung in Berlin

Weil er Mitglied in einer rechtsextremen Organisation gewesen sein soll, hatte der AfD-Bundesvorstand Andreas Kalbitz' Parteimitgliedschaft für ungültig erklärt. Der Politiker ging juristisch dagegen vor - und scheiterte jetzt.

Das Landgericht Berlin hat den Eilantrag des Brandenburger Landtagsabgeordneten Andreas Kalbitz gegen seinen Rauswurf aus der AfD abgelehnt. Damit hat die Annullierung der Parteimitgliedschaft des 47-Jährigen so lange Bestand, bis eine Entscheidung im Hauptsacheverfahren fällt.

AfD-Bundesparteichef Jörg Meuthen zeigte sich zufrieden mit der Entscheidung des Gerichts. "Damit ist sämtlichen auch intern von einigen geäußerten Zweifeln an der Rechtmäßigkeit unseres Vorgehens in der Causa Kalbitz endgültig jede Basis entzogen", äußerte er sich in einer Pressemitteilung unmittelbar nach der Gerichtsentscheidung.