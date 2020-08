Lompscher war am Sonntag von ihrem Amt als Senatorin zurückgetreten. Begründet hatte sie das mit Fehlern bei der Abrechnung und Versteuerung ihrer Bezüge aus Tätigkeiten als Verwaltungs- und Aufsichtsrätin landeseigener Unternehmen. Inzwischen habe sie den Betrag von 7.000 Euro an die Landeskasse überwiesen.

Derweil sucht die Berliner Linke weiter nach einem neuen Bausenator oder -senatorin. Die Spitze der Partei will am Mittwoch darüber beraten, wer für die Lompscher-Nachfolge in Frage kommt. Es sei noch offen, ob sich der geschäftsführende Landesvorstand auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin verständigen werde, sagte eine Parteisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Das Ziel sei aber nach wie vor, dass sich die Parteigremien zeitnah verständigen, sagte die Sprecherin weiter. Das neue Senatsmitglied solle am 20. August im Abgeordnetenhaus vereidigt werden können.

Linken-Landeschefin Katina Schubert hatte am Montag in einem rbb-Interview betont, man werde keine personellen Schnellschussentscheidungen treffen und sich Zeit lassen. Zur ersten Parlamentssitzung nach der Sommerpause werde man einen Personalvorschlag vorlegen, so Schubert.