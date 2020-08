Nach der mutmaßlich rechtsextremen Anschlagsserie in Berlin-Neukölln und jahrelangen vergeblichen Ermittlungen will die Polizei demnächst einen internen Untersuchungsbericht vorlegen. Am 31. August oder am 14. September sei das im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses geplant, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag.



Geisel kündigte zudem erneut an, nach der Präsentation des Berichts mehrere externe Sonderermittler zu berufen, um die jahrelangen Ermittlungsverfahren der Polizei von außen zu beleuchten. Mit der Staatsanwaltschaft werde derzeit die Frage der Akteneinsicht geklärt.