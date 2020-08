dpa/Thilo Rückeis Audio: Radioeins | 06.08.2020 | Martin Hikel im Interview | Bild: dpa/Thilo Rückeis Download (mp3, 6 MB)

Räumung der "Syndikat"-Kiezkneipe - Neuköllner Bezirksbürgermeister ruft zu Gewaltverzicht auf

06.08.20 | 11:29 Uhr

Am vergangenen Wochenende wurden bei Protesten gegen die Räumung der Szenekneipe "Syndikat" mehrere Polizisten verletzt. Am Freitag steht nun die Räumung an - und Neuköllns Bezirksbürgermeister Hikel blickt mit Sorge auf die nächsten 24 Stunden.

Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) hat an die Unterstützer der Szenekneipe "Syndikat" appelliert, auf gewaltsame Proteste gegen die am Freitag bevorstehende Räumung zu verzichten. Die Kiezkneipe in der Weisestraße soll am Freitag um 9 Uhr geräumt werden. Dagegen wollen zahlreiche Menschen schon ab Donnerstagabend protestieren. Der Räumung zugrunde liege ein Gerichtsurteil, das man nicht mehr revidieren könne, betonte Hikel am Donnerstagmorgen auf Radioeins vom rbb. "Eigentlich sollte schon Mitte des Jahres zu Corona-Zeiten geräumt werden, das wurde aber verschoben, auch um jenen Anwohnern, für die das Syndikat eine Art Wohnzimmer ist, Protest zu ermöglichen. Es gab also schon einen kleinen Aufschub. Wir können an dieser Stelle nichts mehr ändern", so Hikel.

Hikel: "Übergriffe diskreditieren Protest"

Die Ereignisse der Proteste vom vergangenen Wochenende, bei denen Polizisten verletzt und ein Bezirksbüro der SPD beschädigt wurden, ließen nichts Gutes erahnen, so Hikel. "Diese Übergriffe diskreditieren den Protest für eine bezahlbare Stadt. Ich mache mir große Sorgen, dass es nicht ruhig bleibt", befürchtet der SPD-Bezirksbürgermeister. In dem Zusammenhang verteidigte Hikel auch die Entscheidung der Versammlungsbehörde, den ab Donnerstagabend geplanten Protest gegen die Syndikat-Räumung direkt vor dem Gebäude in der Weisestraße 56 zu unterbinden und an den Kreuzungsbereich Selchower- Ecke Weisestraße zu verlegen. Dagegen haben die Aktivisten des Syndikat-Kollektivs ein Eilverfahren eingeleitet. Eine Entscheidung darüber steht noch aus.



Schon am Donnerstagmittag wolle die Polizei den gesamten Straßenbereich vor dem Syndikat absperren, heißt es im Blog der Initiative "Syndikat bleibt!" [syndikatbleibt.noblogs.org]. Hikel bemerkte dazu, die Polizeitaktik, eine konfliktfreie Räumung vorzubereiten und zu ermöglichen, sei nachvollziehbar. "Jetzt müssen wir das Eilverfahren abwarten", so Hikel.

Gericht hatte Ende November Räumung angeordnet

Der Bezirksbürgermeister betonte im rbb-Interview, Neukölln habe das bezirkliche Vorkaufsrecht für das Gebäude in der Weisestraße geprüft. "Es gab auch eine Abwendungsvereinbarung, aber Gewerbetreibende sind da eben nicht inklusive. Wir als Bezirk hätten uns auch einen stärkeren Schutz von Gewerbe gewünscht. Politisch bin ich kein großer Freund davon, dass wir hier zu wenig Macht gehabt haben. Andererseits müssen wir uns weiter dafür einsetzen, dass es da in den nächsten Jahren zu einer Umkehr kommt." Der Immobilieninvestor "Firman Properties", eines der zahlreichen Unternehmen der britischen "Pears"-Gruppe, hatte der Neuköllner Kneipe im September 2018 nach 33 Jahren den Mietvertrag gekündigt. Ursprünglich sollten schon zum Jahresende 2019 die Räumlichkeiten in der Weisestraße geräumt werden. Das Kneipenkollektiv verweigerte aber die Schlüsselübergabe und betreibt das "Syndikat" seitdem weiter.



Ende November wurde das Kollektiv gerichtlich dazu aufgefordert, die Räume zu verlassen und in ordnungsgemäßem Zustand an die Eigentümerin zu übergeben. Das "Syndikat" müsse außerdem die Kosten des Verfahrens tragen, hieß es in dem Urteil des Berliner Landgerichts. Als Räumungstermin wurde nach dem corona-bedingten Aufschub im April der 7. August, 9 Uhr festgelegt.

Gewalt gegen Polizisten und Attacke auf SPD-Büro

Dagegen waren am vergangenen Samstag laut Polizei rund 2.000 Teilnehmer in Neukölln auf die Straßen gegangen. Aus dem Aufzug heraus sei bereits kurz nach Beginn Pyrotechnik gezündet und mit Steinen auf Polizisten geworfen worden, teilte die Polizei über Twitter mit. Es seien auch Polizisten bei der Demo verletzt worden, hieß es. Da er nicht ausreichend auf die Teilnehmer habe einwirken können, habe der Veranstalter der Demo diese daraufhin beendet.



Zudem wurde am Rande der Demonstration für die Kiezkneipe "Syndikat" am Samstagabend auch ein Bezirksbüro der SPD in Berlin-Neukölln attackiert. Wie die Partei am Montag mitteilte, zerstörten die Angreifer fünf Scheiben und richteten erheblichen Sachschaden an. "Die SPD Neukölln verurteilt diese sinnlose Gewalt scharf", hieß es in einer Pressemitteilung. Sendung: Radioeins, 06.08.2020, 7:40 Uhr