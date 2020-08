Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, Martin Hikel (SPD), hat sich dafür ausgesprochen, dass die Bundesanwaltschaft wegen der mutmaßlich rechtsextrem motivierten Serie von Bedrohungen und Anschlägen in seinem Bezirk ermittelt. "Der Generalbundesanwalt muss sich in die Ermittlungen zum rechten Terror in Neukölln einschalten. Die Neonazis sind sehr gut vernetzt - und diese Vernetzung macht an der Stadtgrenze nicht Halt. Hier könnte der GBA Licht ins Dunkel bringen. Das fordern auch die Betroffenen", sagte Hikel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Freitag. Die Karlsruher Behörde allerdings sieht sich nach eigenen Angaben nicht zuständig dafür. Bisherige diesbezügliche Bitten aus Berlin lehnte sie ab.