Die Berliner Polizei will intensiver gegen Extremismus in den eigenen Reihen vorgehen. Künftig soll ein Extremismusbeauftragter genau hinschauen. Polizeipräsidentin Slowik und Innensenator Geisel wollen das entsprechende Konzept am Mittwoch vorstellen.

Aktuell laufen nach Spiegel-Informationen 33 Verfahren gegen Berliner Polizisten wegen politisch motivierter Dienstvergehen, meist geht es um mutmaßlich rechtsextreme oder rassistische Vorfälle. Im Jahr 2019 wurden gegen Berliner Polizisten 17 interne Disziplinarverfahren wegen möglicher rechtsmotivierter Taten eingeleitet.



Im Februar war bekannt geworden, dass ein aus Hessen nach Berlin gewechselter Polizist in der Vergangenheit in einer Chatgruppe Sprüche und Bilder mit rechtsextremistischem Hintergrund ausgetauscht haben soll. Gegen Mitglieder dieser Chatgruppen wird in Hessen seit längerer Zeit ermittelt.



Vor kurzem wurde zudem bekannt, dass es an der Ausbildungsstätte der Berliner Polizei in den vergangenen Jahren fünf Vorfälle mit rechtsextremistischem oder rassistischem Bezug gegeben hat. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus hervor. Dabei ging es um aufgemalte Symbole und Parolen an zwei Standorten der Polizeiakademie in Berlin-Spandau sowie einmal um beleidigende Äußerungen.

