Uwe Freitag, 28.08.2020 | 13:54 Uhr

"Die Demos von Querdenken 711 stehen - wenn man sich Bilder und Filme von den Demos anschaut - nicht nur für ein Querdenken, sondern auch für einen Querschnitt der Bevölkerung."



Nein, für eine sehr laute Minderheit, finanziert von einem "Querdenker" mit Geld und anderen obskuren Finanzmitteln.



Welche Gefahr von dieser Minderheit ausgeht hat Slowik sehr passend bezeichnet: "Zudem sollen laut Polizei Teilnehmer aus Risikogebieten mobilisiert worden sein, darunter aus Belgien, Frankreich, Spanien und ganz Deutschland. Hier handle es sich um "Menschen, die - und davon können wir ausgehen - auch als Corona-Gegner in den letzten Monaten absolut keine Vorsicht haben walten lassen", sagte Slowik".



Die Mehrheit stellt die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie nicht in Frage und hält sich an die Regeln, weshalb Deutschland und insbesondere die Millionenstadt Berlin einer Katastrophe wie in Italien entgangen ist.



Diesen Erfolg, wollen "Covidioten" an einem Tag zunichte machen.