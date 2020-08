Der zweite pensionierte Beamte Thorsten S., laut Gericht der Kopf der Bande, war als 35-jähriger SEK-Beamter, der unter anderem wegen der Spätfolgen eines Unfalls pensioniert worden war; er lebte von 3.200 Euro monatlich. Wegen 82-fachen bandenmäßigen Betruges wurde S. zu einer vierjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. "Jahrelang haben Sie die Allgemeinheit beschissen", hatte es in der Urteilsbegründung wörtlich geheißen. Mitangeklagt war die 22-jährige Tochter des S. Sie war, wie früher ihr Vater, bei der Polizei Beamtin auf Probe. Sie war wegen 36 Fällen des bandenmäßigen Betruges zu einer zweijährigen Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt worden. "Ich habe meine Tochter da mit reingezogen", hatte S. später geäußert. Ein Sportlehrer, der auch Atteste und Bescheinigungen fälschte, war wegen Beihilfe zum Betrug zu einer anderthalbjährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Die Bande soll das erschwindelte Geld aufgeteilt haben. Initiator Thorsten S. soll vor allem das kostspielige Leben der Familie in Südafrika finanziert haben.

Der jetzt angeklagte 61-jährige Physiotherapeut Mathias B. soll für die bereits Verurteilten ebenfalls Rechnungen und Atteste gefälscht haben. Er soll laut Staatsanwaltschaft 140 Mal Atteste und Rechnungen mit unrichtigen Angaben gestellt haben, die so dem Landesverwaltungsamt von 2005 bis 2011 von den bereits verurteilten frühpensionierten Polizisten vorgelegt wurden.



Die mutmaßlich von Mathias B. gefälschten Bescheinigungen, so für angebliche Heilbehandlungen und -therapien, wurden insgesamt mit knapp einer Viertelmillion Euro Zuschüssen vom Landesverwaltungsamt bedacht. So konnten alle Beteiligten "wie die Maden im Speck" leben, hieß es bereits im ersten Gerichtsverfahren 2012.



Die Tochter des Haupttäters, die gerade zur Polizei gekommen war, hatte sich Friseurbesuche für 120 Euro geleistet, ihr invalider Vater hatte zuvor seine Tochter bereits auf eine Privatschule geschickt, zog 2008 nach Südafrika und residierte in eine Villa am Strand bei Kapstadt mit Swimmingpool, Personal und Hubschrauberflügen zu den schönsten Stränden des Landes. Von dort aus soll er die Fäden gezogen haben und den jahrelangen Betrug organisiert haben.