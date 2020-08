Bild: dpa/Paul Zinken

Angriff vor Rigaer Straße 94 - Anzeige gegen Geisel und Slowik wegen Strafvereitelung im Amt

06.08.20 | 07:28 Uhr

Polizisten, die eine Straftat beobachten, dürfen die Täter auch dann verfolgen, wenn diese in ein Privathaus flüchten. Nicht in Berlin, wenn es um Objekte Linksradikaler geht. Innensenator und Polizeipräsidentin wurden deshalb jetzt angezeigt. Von J. Goll, O. Noffke und N. Siegmund

Der Hausverwalter und der Eigentümer-Anwalt des teil-besetzten Hauses in der Rigaer Straße 94 haben Strafanzeige gegen Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik erstattet. In der Anzeige, die dem ARD-Magazin Kontraste und rbb24 Recherche vorliegt, wird beiden unter anderem "Strafvereitelung im Amt" vorgeworfen. Hintergrund ist eine interne Anordnung der Polizeipräsidentin mit dem Titel "Entscheidungsvorbehalt zum gewaltsamen Eindringen in linke Szeneobjekte". Darin heißt es: "Sollte bei [...] Verfolgung auf frischer Tat eine Eilbedürftigkeit für das gewaltsame Eindringen in ein Szeneobjekt bestehen, obliegt die Entscheidung einer [...] Dienstkraft des höheren Dienstes." Sollten Polizisten also eine Person beim Begehen einer Straftat beobachten und anschließend feststellen, dass diese in eines dieser Objekte verschwinden will, müssen die Polizisten erst in der Zentrale anrufen, bevor sie diese Straftäter weiter verfolgen dürfen.

Anordnung gilt nicht für andere kriminelle Milieus

"Wenn wir in die Häuser rein wollen, müssen wir erstmal telefonieren", sagt ein Polizist, der anonym bleiben möchte. Über Jahre habe er mehrere Einsätze rund um das Haus im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg miterlebt. Wenn es ein Straftäter erst durch die Haustür geschafft habe, werde jeder Beamte die Verfolgung aufgeben und stehenbleiben, sagt er. "Bis ich dann jemanden erreicht habe, der diese Entscheidung treffen darf, ist jeder Straftäter über alle Berge." Für geplante Durchsuchungen muss überdies auch die Polizeipräsidentin ihr Einverständnis geben. Diese Anordnung gilt ausschließlich für Objekte, die durch Linksradikale genutzt werden. Andere Orte, an denen sich in Berlin kriminelle Milieus aufhalten – Szenetreffs von Rechtsextremen, Moscheen, in denen Islamisten verkehren oder Immobilien, die kriminellen Clanmitgliedern zugewiesen werden – , sind von diesem Entscheidungsvorbehalt ausgenommen. Martin Heger, Professor für Strafrecht an der Humboldt-Universität, kritisiert die Anordnung. "Eine Weisung, die in diesen Fällen eine Strafverfolgung zunächst mal stoppt und zwischendurch das Telefonieren erforderlich macht, geht an der Realität komplett vorbei", sagt er. "Sie führt jedenfalls objektiv dazu, dass man faktisch die Situation einer Strafvereitelung hat." Heger nennt zum Vergleich den sogenannten Richtervorbehalt, der Polizisten Maßnahmen durchführen lässt, die eigentlich ein Richter anordnen müsste. "Wenn aber der Richter nicht erreicht werden kann, weil eben Gefahr im Verzuge ist, weil also möglichst schnell gehandelt werden muss, dann können auch Ermittlungsbeamte der Polizei selbst diese Maßnahme vornehmen", sagt er, "ohne irgendwelche höheren Stellen zu befragen."

"Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung durch Unterlassen"

Hintergrund der Anzeige ist der Überfall von etwa einem Dutzend Autonomer auf den Hausverwalter und den Anwalt des Eigentümers in unmittelbarer Nähe der Rigaer Straße 94 am 13. Juli dieses Jahres. "Ich bin heimtückisch von hinten niedergeschlagen worden, bin nach vorne gestürzt", beschreibt Hausverwalter Torsten Luschnat die Situation. Alle, die ihn verfolgt hätten, hätten anschließend auf ihn eingetreten oder eingeschlagen. Dabei sei auch mit einem Teleskopschlagstock, einem sogenannten Totschläger, auf ihn eingeprügelt worden. Laut der Strafanzeige wurde er außerdem mit Reizgas besprüht.

Laut Markus Bernau, dem Anwalt des Eigentümers, haben die Angreifer irgendwann von dem Hausverwalter abgelassen und dann ihn verfolgt. Er gibt an, ebenfalls mit Reizgas besprüht worden zu sein. Erst als Einsatzwagen auftauchten, hätte die Attacke aufgehört. Etwa 20 Polizisten seien angekommen, sagt der Hausverwalter. Noch am Boden liegend, habe er mitbekommen, wie auch die Polizisten mit Feuerlöschern und Reizgas angegriffen werden. "Und trotz dieses Angriffs sind die Beamten nicht hinterher ins Haus und haben die Täter nicht verfolgt." Die Vermummten hatten sich unterdessen in das Haus der Rigaer Straße 94 zurückgezogen und eine Stahltür zugezogen. In der Strafanzeige heißt es: "Sinngemäß teilte mir der Einsatzleiter mit, dass sie den Tätern zunächst nicht in das Objekt nachgeeilt sind, da sie vor betreten von linken Szeneobjekten aufgrund eines behördeninternen Entscheidungsvorbehaltes zunächst die Zustimmung der Behördenleitung benötigen würden." Die Anzeige richtet sich deshalb zusätzlich auch gegen Unbekannt. Womit die Polizisten gemeint sind, die den Vorfall beobachtet, aber die Täter nicht verfolgt haben sollen. Als zweiter Vorwurf gegen Unbekannt, Geisel und Slowik wird aufgeführt: "Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung durch Unterlassen".

Tribunale gegen Anwohner zur Einschüchterung

Der Angriff erfolgte drei Tage nach einer Durchsuchungsaktion in dem teilweise besetzten Haus. Ein Grund dafür war, dass sich Bewohner mithilfe von gefälschten Mietverträgen Sozialleistungen erschlichen haben sollen. Ein Bautrupp des Hausverwalters sowie Anwalt Bernau, nutzten die Situation unter anderem dazu, Stahltore zu demontieren, die von den Aktivisten eingebaut worden waren. Dabei seien auch illegale Stromleitungen entdeckt worden, so der Hausverwalter, sowie Konstrukte, die als Fallen angelegt worden sein sollen. "Wenn Sie durch die durchlaufen würden, dann würden Sie davon erschlagen werden, zum Beispiel", behauptet Torsten Luschnat. Kurz nach dem Einsatz wurde eine neue Stahltür am Hauseingang montiert.

Die Polizei durchsucht am 10. Juli 2020 das Haus in der Rigaer Straße 94

Kontraste liegt eine interne Analyse des Landeskriminalamts vor, aus der hervorgeht, dass Hausbesetzer Anwohner zu regelrechten Tribunalen vorladen, wenn diese Zeugen von Straftaten geworden sind. Dabei soll dann deren "Meldeverhalten gegenüber der Polizei zu Sprache" gebracht werden, heißt es darin. Ähnliche Motive vermutet Hausverwalter Luschnat hinter der Attacke auf sich und Anwalt Bernau. "Es ging den Tätern darum, uns praktisch öffentlich zusammenzuschlagen, um dann den Bewohnern zu zeigen: 'Schaut mal her, wir können tun und lassen hier, was wir wollen.'" Michael Knape, ehemaliger Berliner Polizeidirektor und Professor für Polizeirecht, sieht durchaus Chancen auf einen Erfolg der Anzeige. "Ich bin der Meinung, dass hier der begründete Anfangsverdacht der Strafvereitelung im Amt besteht", sagt er. Polizisten "müssen auf frischer Tat die Täter verfolgen, mit dem Ziel sie möglichst zu ergreifen und vorläufig festzunehmen." Polizeipräsidentin Slowik bestreitet den Vorwurf der Strafvereitelung vehement. Es gebe im Fall, wenn "Gefahr für Leib und Leben" da sei, nicht nur die Möglichkeit, sondern die Pflicht, tätig zu werden. "Das gilt auch für die Rigaer Straße", sagt sie.

Anordnung besteht seit neun Jahren

Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch nach dem Vorwurf der Strafvereitelung im Amt gefragt, sagt Innensenator Andreas Geisel, dies sei "Unsinn. Es stimmt schlicht nicht". Laut Polizeipräsidentin Barbara Slowik ist der Entscheidungsvorbehalt bereits 2011 unter dem damaligen Innensenator Erhart Körting (SPD) eingeführt worden und bestand auch unter dessen Nachfolgern Frank Henkel (CDU) und nun Geisel. In abgeschwächter Form habe sie die Verordnung 2019 erneuert, bestätigt Slowik. Zum konkreten Fall vom 13. Juli sagt die Polizeipräsidentin: "Mein Kenntnisstand ist schlicht, weil da eine Stahltür war und das Eindringen unmöglich war." Wenn die Polizei nicht sofort eine Stahltür überwinden könne, brauche man einen Durchsuchungsbeschluss, sagt sie. "Wenn wir dann nicht ganz genau festlegen können, wo wir die Nacheile, also wo wir durchsuchen wollen", so Slowik, "wird uns kein Staatsanwalt in Berlin zumindest einen Durchsuchungsbeschluss geben." Dem widerspricht Ralph Knispel von der Vereinigung Berliner Staatsanwälte. "Da hier Gefahr im Verzuge gegeben war, sind auch Betreten von Wohnungen und Durchsuchungen geboten", sagt er dem ARD-Magazin Kontraste und rbb24 Recherche. "Um Straftäter festzustellen auf frischer Tat, da sieht das Gesetz dann auch vor, Räumlichkeiten gegen den Willen von Personen zu betreten."

