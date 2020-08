In der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ist dieser Montag kein Wochenbeginn wie jeder andere. Erstmal dürfte Schockstarre herrschen. Die Chefin ist weg, von jetzt auf gleich. Der Vorhang zu und viele Fragen offen. Wie jetzt? Rücktritt? In den sozialen Medien mangelt es nicht an Häme und Genugtuung über Lompschers Abgang. "Die einzig gute Entscheidung von Frau Lompscher im Amt ist ihr heutiger Rücktritt", schreibt da etwa Heiko Melzer, der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, auf Facebook.

In ihrer Rücktrittserklärung, die die Senatsverwaltung am späten Sonntagabend verbreitete, beteuert Katrin Lompscher, ihr sei erst durch diese parlamentarische Anfrage bewusst geworden, dass es bei der Abrechnung ihrer Nebeneinkünfte "Fehler gegeben hat". Viel schwerer wiegt allerdings, was sie einen Absatz später offenbart: In den Jahren 2017 und 2018 hat sie diese Einkünfte nicht versteuert. Zwar versichert sie, nicht vorsätzlich gehandelt zu haben, gleichzeitig spricht sie jedoch von einem "schweren persönlichen Fehler", der ihr weiteres Handeln als Senatorin dauerhaft überschattet hätte.

So drängt sich vorläufig der merkwürdige Eindruck auf, dass Lompscher in den vergangenen Jahren offenbar derart von ihrem Amt absorbiert wurde, dass anderes in ihrem Leben - und sei es die Abgabe einer korrekten Steuererklärung - ins Abseits geriet. Aufklärung darüber kann letztlich nur sie selbst leisten. Ihr Rücktritt zumindest zeugt von einem Anstand, den manch andere Fehltretende im politischen Betrieb vermissen lassen.

Für die rot-rot-grüne Koalition allerdings kommt ihr Rückzug zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Denn so leidenschaftlich sie sich als Stadtentwicklungssenatorin vor allem in der Mietenpolitik engagierte, so unverwüstlich erwies sie sich auch als Blitzableiterin für alle Anwürfe der Opposition. Für CDU, AfD und FDP war sie die Lieblingszielscheibe im Senat. Kaum ein Tag verging, an dem ihr nicht jemand vorhielt, gescheitert zu sein, weil zu wenige neue Wohnungen in der Stadt gebaut würden.

In der Tat fällt die politische Bilanz der Linken-Politikerin durchwachsen aus. Da ist auf der einen Seite der Wohnungsneubau. In keiner anderen Stadt in Deutschland werden so viele Wohnungen gebaut wie in Berlin. Gemessen an der Einwohnerzahl aber hinkt Berlin hinterher, noch dazu schwindet die Zahl an Sozialwohnungen. Der Druck auf dem Wohnungsmarkt hat sich seit dem Amtsantritt der rot-rot-grünen Koalition jedenfalls nicht verringert. Das ist zwar in Teilen konjunkturbedingten Engpässen in der Baubranche geschuldet, aber eben auch dem Umstand, dass sich selbst wohlmeinende Bauinvestoren von der Klassenkampfrhetorik von Lompschers Partei, der Linken, gegängelt fühlen.