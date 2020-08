In der vergangenen Silvesternacht hatte die Berliner Polizei drei pyrofreie Zonen eingerichtet: zwischen dem Brandenburger Tor und der Siegessäule, am Alexanderplatz und rund um die Pallasstraße in Schöneberg.

Von einer Überwachung mit Videokameras hatte die Polizei dabei aber abgesehen. In einer Gefahrenprognose sei dafür keine Notwendigkeit festgestellt worden, so die Innenverwaltung in ihrer Antwort. "Retrospektiv betrachtet war diese Prognose zutreffend", heißt es. Insgesamt sei die Durchsetzung der Verbotszonen mit Polizeipräsenz erfolgreich gewesen. Die Allgemeinverfügung des Senats und die Maßnahmen der Polizei seien "geeignet gewesen, die öffentliche Sicherheit und Ordnung an den bekannten Örtlichkeiten zu gewährleisten".