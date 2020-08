Morris Pudwell Video: Abendschau | 19.08.2020 | Bild: Morris Pudwell

Anschlag auf der A100 - Was über den mutmaßlichen Täter bekannt ist

19.08.20 | 20:04 Uhr

Die Ermittler gehen davon aus, dass der mutmaßliche Anschlag auf der A100 islamistisch motiviert war. Doch wer ist der Tatverdächtige, der inzwischen in der Psychiatrie untergebracht wurde? Was war sein Motiv - beziehungsweise: Hatte er überhaupt eines? Ein Überblick.

Er soll regelrecht "Jagd auf Motorradfahrer" gemacht und mutwillig andere Verkehrsteilnehmende verletzt haben. Der 30-jährige Iraker war am Dienstagabend absichtlich mit mehreren Fahrzeugen auf der Stadtautobahn A100 kollidiert. Sechs Menschen wurden verletzt, drei davon schwer. Am Mittwochabend teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass der Verdächtige vorläufig in die Psychiatrie komme.

Wer ist der mutmaßliche Täter?

Bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher soll es sich laut Staatsanwaltschaft um einen 30-jährigen Iraker handeln, der in Bagdad geboren wurde. Der Mann kam nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) als Asylbewerber nach Deutschland, sein Antrag wurde aber abgelehnt. Seitdem lebt er mit einem Duldungsrecht in Berlin, wie die dpa am Mittwoch aus Senatskreisen erfuhr. Der Mann darf also bis auf Weiteres nicht abgeschoben werden. Wie lange der Iraker bereits in Deutschland lebt, ist derzeit noch unklar. Nach Fotos von seinem - mittlerweile gesperrten - Facebook-Profil war er mindestens 2016 schon in Berlin. Bis Herbst 2019 sei er in einer Gemeinschaftsunterkunft im Stadtteil Altglienicke untergebracht gewesen. Danach habe er eine Wohnung im Bezirk Reinickendorf bezogen, in der er mit großer Wahrscheinlichkeit gemeinsam mit seinem Bruder lebe.

Was ist über das Motiv bekannt?

Nach Einschätzungen der Behörden war der mutmaßliche Anschlag islamistisch motiviert. "Nach jetzigem Stand der Erkenntnisse gehen wir von einem islamistischen Anschlag aus", sagte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Mittwoch. Dies legen laut Staatsanwaltschaft und Polizei Äußerungen nahe, die der erklärten Beschuldigte nach seinen Tathandlungen äußerte: Der Mann habe nach dem Unfall "Allahu Akbar!" gerufen und in arabischer Sprache erklärt, "dass alle sterben müssten", sagte Generalstaatsanwältin Margarete Koppers im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses am Mittwochnachmittag.

Koppers schildete im Rechtsausschuss auch, was nach der Tat passierte: Der Tatverdächtige sei mit einem Küchenmesser bewaffnet gwwesen, als er aus seinem Wagen stieg. Anschließend habe er einen Gebetsteppich entrollt und sich darauf niedergelassen. Ein arabisch-sprechender Polizist griff daraufhin ein, zog den Mann von seinem Wagen weg und nahm ihn fest, erklärte Koppers weiter. Allerdings gebe es bei dem Tatverdächtigen auch "Hinweise auf eine psychische Labilität", wie die Berliner Generalstaatsanwaltschaft und die Polizei gemeinsam mitteilten. Der heute 30-Jährige war bereits im August 2018 zur Gefahrenabwehrmaßnahme in einer psychatrischen Klinik untergebracht. Im aktuellen Fall geht eine Ärztin von Schuldfähigkeit aus, Ermittler sprechen von phasenweiser Schuldunfähigkeit.

Hatte der Tatverdächtige Komplizen?

Ob weitere Personen in den Anschlag verwickelt gewesen seien, werde untersucht, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Anhaltspunkte für die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sahen Generalstaatsanwaltschaft Berlin und Polizei bislang nicht. Der Iraker soll in Kontakt gestanden haben mit einem als Gefährder bekannten Islamisten. Beide sollen im vergangenen Jahr vier Monate lang in der gleichen Flüchtlingsunterkunft gewohnt haben. Im Rechtsausschuss hieß es dazu am Mittwoch: Es sei noch unklar, ob es sich bei der Bekanntschaft um eine flüchtige Begegnung handelte oder um einen engeren Kontakt.

Wie geht es für den mutmaßlichen Täter nun weiter?

Die Kollisionen des Autofahrers mit anderen Fahrzeugen seien als vorsätzliche Angriffe zu werten, hieß es in der Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei. Gegen den Iraker werde wegen versuchten Mordes in mehreren Fällen ermittelt. "Es handelt sich nach dem derzeitigen Ermittlungsstand um gezielte Angriffe vor allem auf Motorradfahrer mit zum Teil schwerwiegenden Folgen", so Staatsanwaltschaft und Polizei. Warum der Mann es auf Motorradfahrer abgesehen hatte, ist noch unklar. Am Mittwochvormittag wurden Zeugen vernommen, der mutmaßliche Täter wurde dem Haftrichter vorgeführt.

Der mutmaßlich islamistische Anschlag in Bildern

Bild: Morris Pudwell Am Dienstagabend ereignen sich mehrere Fahrzeugkollisionnen auf der A100. Die Staatsanwaltschaft geht nach ersten Emrittlungen davon aus, dass diese "in Zusammenhang stehen und als vorsätzliche Angriffe auf andere Verkehrsteilnehmer zu werten sind".

Bild: Morris Pudwell Der 30-jährige Fahrer wird noch am selben Abend festgenommen.

Bild: Morris Pudwell Seine Äußerungen legen laut Polizei eine religiös-islamistisch motivierte Tat nahe.

Bild: Morris Pudwell Zusätzlich gebe es Hinweise auf eine psychische Labilität des mutmaßlichen Täters.

Bild: Morris Pudwell Der Fahrer soll Autos und Motorräder nach Zeugenaussagen offensichtlich mutwillig gerammt haben. Am Mittwoch bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft: "Es handelt sich nach dem derzeitigen Ermittlungsstand um gezielte Angriffe vor allem auf Motorradfahrer mit zum Teil schwerwiegenden Folgen." Sechs Menschen wurden verletzt, drei von ihnen schwer.

Bild: Morris Pudwell Als das Auto zum Stehen gekommen sei, habe der mutmaßliche Angreifer das Fahrzeug verlassen und eine alte Munitionskiste auf dem Autodach abgestellt. Laut Behörden entstand der Eindruck, "dass es sich bei dieser Kiste um einen gefährlichen Gegenstand handeln könnte." Nach Informationen des "Tagesspiegel" soll der Unfallverursacher auf der A100 unter anderem "Allahu Akbar" gerufen und gesagt haben: "Keiner kommt näher, sonst werdet ihr sterben".

Bild: Pudwell Der Tatverdächtige wurde nach den Vorfällen in Polizeigewahrsam gebracht. Am Mittwoch soll er einem Haftrichter wegen versuchten Mordes vorgeführt werden.

Bild: Morris Pudwell Spezialisten vom Landeskriminalamt waren im Einsatz und sicherten Spuren. Die Feuerwehr war am Abend mit 50 Kräften vor Ort, ebenso das Rote Kreuz. | Abendschau, 19.08.2020, 19:30 Uhr | Zum Beitrag | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen















