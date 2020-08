Bild: DPA/Paul Zinken

Vier Verkehrstote innerhalb einer Woche - Radvereine nennen Verkehrsentwicklung in Berlin "katastrophal"

26.08.20 | 19:03 Uhr

Vier tote Fußgänger und Radfahrer innerhalb einer Woche, schon jetzt so viele Verkehrstote wie im gesamten Vorjahr: Diese Entwicklung sei "katastrophal", heißt es von ADFC und Changing Cities. Berlin sollte den Autoverkehr deutlich einschränken. Von Oliver Noffke



Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und die Organisation "Changing Cities" fordern von Berliner Behörden umgehende Maßnahmen, mit denen für mehr Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern im Straßenverkehr gesorgt wird. Die hohe Zahl an Verkehrstoten in der Stadt in diesem Jahr sei nicht hinnehmbar, heißt in gemeinsamen Erklärung - insbesondere nachdem in der vergangenen Woche vier Fußgänger und Radfahrer in Berlin zu Tode gekommen sind. "Wir erwarten jetzt vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller, dem für die Sicherheit in der Stadt verantwortlichen Senator Andreas Geisel und der Verkehrssenatorin Regine Günther eine gemeinsame konzentrierte Aktion", teilte ADFC-Vorstand Frank Masurat am Dienstag mit, "um das Töten auf den Berliner Straßen zu beenden."

Forderung: Überholspuren auf Hauptstraßen entfernen

Konkret wird unter anderem gefordert, dass eine Taskforce eingerichtet wird, die kurzfristig die Umgestaltung von Kreuzungen umsetzt, an den vergangenen zwei Jahren Lkw-Unfälle mit Schwerverletzten oder Todesopfern passiert sind. Dort solle solange ein Rechtsabbiegeverbot eingeführt werden, bis getrennte Signalanlagen für den Fuß- und Radverkehr einerseits und motorisierte Verkehrsteilnehmer andererseits installiert wurde. Im Moment würden in Berlin 20 bis 30 Kreuzungen pro Jahr auf ihre Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer überprüft, sagt Ragnhild Sørensen von "Changing Cities" auf Anfrage von rbb|24. "Wenn wir weiter so vorgehen, werden wir nie fertig." Sie forderte, dass sich die verantwortlichen Behörden anspruchsvollere Ziele setzen, die auch quantifizierbar sind. Außerdem wird gefordert, dass auf Hauptverkehrsstraßen, die nach dem Berliner Straßennetz zur 2. oder 3. Ordnung gezählt werden, Überholspuren sofort weggenommen werden. "Einstreifigkeit führt zu regelmäßigerem Verkehrsfluss und reduziert somit das Unfallrisiko", heißt es in der Mittelung. Von dieser Forderung wären Dutzende Straßen in der Stadt betroffen - etwa die Ringverbindung Warschauer Straße/Danziger Straße/Bernauer Straße, die Wilhelmstraße zwischen Kreuzberg und Mitte oder die Tiergartenstraße.

Unfallstellen sollten anders begutachtet werden

Des Weiteren sollte die Verkehrssicherheit in Berlin einem neuen Paradigma unterstellt werden. Sollte festgestellt werden, dass die vorhandene "Infrastruktur maßgeblich mitursächlich für einen Unfall war", fordern beide Vereine, dass die betreffenden Kreuzungen oder Straßen nicht wieder geöffnet werden, bevor die Unfallstelle sicherer gestaltet wurde. Zu erwartende Kosten dürften in diesem Fall keine Ausrede sein, sagt Sørensen, vielmehr gehe es darum, sich das Problem wirklich bewusst zu machen. "Wenn Sie das vergleichen mit einem tödlichen Betriebsunfall, dann wird das ja auch nicht alles nach ein paar Stunden wiedereröffnet." Es sei wichtig zu fragen, ob die Gegebenheiten an bestimmten Stellen zu Unsicherheiten beitrügen. Immer passierten in Berlin schwere oder tödliche Verkehrsunfälle an Orten, an denen bereits zuvor Personen ihr Leben verloren haben, sagte sie.

Vorwurf: Ermittlung nicht konsequent genug

Beide Vereine erheben außerdem den Vorwurf, dass schwere Unfälle oftmals nicht konsequent genug aufgeklärt würden. Auf Nachfrage forderte Sørensen, dass Fuhrunternehmen stärker in den Fokus der Ermittler gerückt werden sollten, wenn einer ihrer Fahrer in einen schweren oder tödlichen Unfall verwickelt ist. "Man müsste fragen: War der Fahrer übermüdet? Wie waren die Betriebsstandards in den Firmen? Das wissen wir oftmals nicht", sagte sie. "Das muss eingehender untersucht werden." Die zuständige Berliner Generalstaatsanwaltschaft wurde von rbb|24 mit diesem Vorwurf konfrontiert. Eine Antwort blieb zunächst aus.

Zahl der Verkehrstoten bereits auf dem Niveau von 2019

In Berlin wurden bisher 39 Menschen als Verkehrstote für 2020 registriert. Im gesamten vergangenen Jahr waren es 40. In diesem Jahr umfassen die Verkehrstoten 14 Fußgänger, sieben Motorrad- oder Rollerfahrer, zwei Autofahrer, zwei weitere Personen, deren Rolle im Verkehr von den Behörden nicht näher benannt wurde, sowie 14 Radfahrer. Der Tod eines 35-jährigen Radfahrers, der Anfang August in Adlershof ums Leben kam, als er an einer Ampel wartete, wird in dieser Statistik nicht aufgeführt. Damals hatte ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Radfahrer wurde in der Folge so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Offiziell gilt dieser Fall nicht als Verkehrstod.