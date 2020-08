Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat das Ziel des Senats unterstrichen, so schnell wie möglich neue Wohnungen zu schaffen. "Wir realisieren weiterhin mit Hochdruck Neubauprojekte, damit Wohnen in Berlin bezahlbar bleibt", erklärte der SPD-Politiker am Montag bei einer Besichtigungstour zu mehreren Bauprojekten kommunaler Wohnungsgesellschaften.



Die entsprechenden Investitionen würden auch in der Corona-Pandemie nicht verringert. "Bauen bleibt neben dem Kauf von Wohnungen und der Deckelung von Mieten das wichtigste Instrument für bezahlbares Wohnen", so Müller.