Bild: Presse- und Informationsamt des Landes Berlin

Die Kampagne zum Wir-Gefühl soll zusammen mit dem neuen Design am 12. September starten. Die Plakate sind reine Texttafeln, bestehend aus einem Dialog. Beispiel: "Du so: 41 Jahre lang im Westen. Ich so: 41 Jahre lang im Osten. Wir beide so: Was sind schon 1,50 Meter?" – Hashtag: #wirsindeinberlin.