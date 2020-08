Das Bildungsministerium in Brandenburg prüft angesichts der aktuellen Corona-Lage eine Maskenpflicht in den weiterführenden Schulen. Das sagte Sprecherin Ulrike Grönefeld der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Gemeint sei das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes in den Gebäuden, etwa auf Fluren. Details dazu teilte sie zunächst nicht mit.

Man sei dabei in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium. Bislang plante Brandenburg - anders als Berlin - keine Maskenpflicht auf Fluren und in Gemeinschaftsräumen. "Unser Hygieneplan sieht erst mal die Maskenpflicht an Schulen nicht vor", hatte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) gesagt, zugleich aber auf die Zuständigkeit des Bildungsministeriums verwiesen.