Der Landtagsabgeordnete Hans-Christoph Berndt will den aus der Partei ausgeschlossenen Andreas Kalbitz an der Spitze der Brandenburger AfD-Fraktion beerben. Das erfuhr der rbb am Montag aus Parteikreisen. Die Wahl soll voraussichtlich in der kommenden Woche stattfinden, Gegenkandidaten für Berndt sind nicht ausgeschlossen.