In dem am Freitag veröffentlichten Ranking [pdf: INSM-Bildungsmonitor 2020] sind zahlreiche Baustellen der Berliner Bildungslandschaft aufgelistet. Die betreffen nicht zuletzt die Schulen. So hätten die Berliner Neuntklässler 2018 bei Leistungstests in Mathematik und den Naturwissenschaften im Bundesvergleich schlecht abgeschnitten. Die Schulabbrecherquote von 9,6 Prozent im Jahr 2018 habe über dem Bundesdurchschnitt von 6,6 Prozent gelegen und sei der zweitschlechteste Wert aller Bundesländer.

Defizite gebe es auch bei der beruflichen Bildung - trotz Fortschritten in den letzten Jahren. Gemessen an der Bevölkerung im entsprechenden Alter seien 2019 weiterhin relativ wenige betriebliche Ausbildungsplätze angeboten worden. Die Quote lag demnach bei 53,7 Prozent, der Bundesdurchschnitt bei 68,1 Prozent. Das bedeutet: Letzter Platz.

Nach der Veröffentlichung der Studie übte der Vorsitzende der CDU Berlin, Kai Wegner, Kritik an der Bildungspolitik der rot-rot-grünen Regierungskoalition. Berlins Schüler seien "genauso fleißig, klug und motiviert" wie diejenigen in Sachsen oder Bayern. "Das fortgesetzt schlechte Abschneiden Berlins ist die Folge schlechter Politik", so Wegner. "Nach 24 Jahren SPD-Bildungssenatoren braucht Berlin einen echten Neustart in der Bildung."