Anlieger von Sandpisten müssen in Brandenburg auch weiterhin Beiträge für die Erschließung dieser Straßen zahlen. Der Landtag lehnte am Freitag mit der Mehrheit der rot-schwarz-grünen Koalition einen Gesetzentwurf der Fraktion Freie Wähler ab. Dieser hatte vorgesehen, die Erschließungsbeiträge für Sandpisten abzuschaffen, die bereits zu DDR-Zeiten existierten.

Insgesamt müssten nach einer Umfrage in den Städten und Gemeinden im Land noch rund 4.000 Kilometer Sandpisten erschlossen werden, sagte Verkehrsstaatssekretär Rainer Genilke in einer erregten Debatte. "Wenn man dann noch die Steigerung bei den Baukosten einrechnet, käme man auf Kosten in Höhe von 6,1 Milliarden Euro, die das Land übernehmen müsste." Dieses Geld fehle dann bei notwendigen Projekten wie den Ausbau der Kitas oder der digitalen Infrastruktur. "Wir müssen darüber reden, was wir uns leisten können", betonte Genilke.



"Wenn das Land die Beiträge übernimmt, werden alle Dämme brechen", sagte auch der SPD-Finanzexperte Jörg Vogelsänger. Der Landtag hätte dann keine Möglichkeit mehr, Einfluss auf den Ausbau der Sandstraßen zu nehmen. "Und das ist nicht verantwortbar."