Bild: dpa/Gregor Fischer

Staatsanwaltschaft ermittelt - Kalbitz verletzt AfD-Parteifreund mit Begrüßungsboxschlag

18.08.20 | 11:17 Uhr

Bereits vor einer Woche hat Andreas Kalbitz seinen Vertreter als AfD-Fraktionschef so stark in die Seite geboxt, dass der in eine Klinik eingeliefert werden musste. Auch wenn offenbar keine Absicht dahintersteckte, bröckelt Kalbitz' Rückendeckung in der Fraktion.

Nach einem offenbar unbeabsichtigten Begrüßungsboxschlag durch Andreas Kalbitz liegt sein Vertreter als Brandenburger AfD-Fraktionschef, Dennis Hohloch, im Krankenhaus. Das bestätigte Hohloch am Dienstag auf Twitter. Zunächst hatten darüber das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) berichtet.



Hohloch sei bereits vor einer Woche in eine Berliner Klinik eingeliefert worden, er sei auf dem Weg der Besserung, berichtet das RND. Hohloch erlitt bei dem seitlichen Schlag durch Kalbitz einen Milzriss, wie er am Dienstag in sozialen Medien bestätigte.



Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat nach Bekanntwerden der Medienberichte ein Ermittlungsverfahren gegen Kalbitz eingeleitet. Das sagte ein Behördensprecher dem rbb. Zuerst hatte der Tagesspiegel davon berichtet.

Mehr zum Thema dpa/Jens Krick Als Fraktionschef in Brandenburg - Von Storch schließt Rückkehr von Kalbitz aus

Zwischenfall nach Mittagessen in den AfD-Fraktionsräumen

Zu dem Vorfall sei es am 10. August in den AfD-Fraktionsräumen im Potsdamer Landtag gekommen, schreibt das RND. Der Begrüßungsboxschlag durch Kalbitz sei unbeabsichtigt heftig ausgefallen. Das Redaktionsnetzwerk konnte nach eigenen Angaben parteiinterne Chats und weitere Dokumente einsehen, die den Hergang eindeutig schildern.



Demnach waren die Abgeordneten und ihre Mitarbeiter gerade vom Mittagessen zurückgekehrt, Hohloch saß im Büro eines Fraktionskollegen im Gespräch. Kalbitz habe die Tür geöffnet und Hohloch statt einer Begrüßung unkontrolliert heftig in die Seite geboxt. Schon kurze Zeit später klagte Hohloch über heftige Magenschmerzen. Ärzte stellten am folgenden Tag innere Verletzungen fest.



Hohloch selbst bestätigte am Dienstag auf dpa-Nachfrage diese Schilderungen: "Der RND umschreibt die Geschehnisse sehr gut", teilte Hohloch per Textnachricht mit. Hohloch meldete sich zudem am Dienstag über seinen Twitter-Account zu Wort: "Da die Gerüchteküche brodelt und der Topf mittlerweile fast überkocht: Ja, ich liege aktuell noch im Krankenhaus mit einem Milzriss (keine Zyste o.ä.)."

Kalbitz: "Alles viel unspektakulärer"

Der Spiegel zitiert derweil aus einem AfD-internen WhatsApp-Chat mit dem Titel "Plenum Quasselgruppe". Darin schreibt der Kalbitz-nahe sachsen-anhaltische AfD-Bundestagsabgeordnete Frank Pasemann, es gebe ein "Märchen von der handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Hohloch und Kalbitz". Dieses werde von der "bekannten Opposition in der brandenburgischen Fraktion verbreitet".



Im Krankenhaus sei festgestellt worden, dass bei Hohloch "eine nicht diagnostizierte, aber schon lange vorhandene Zyste in der Milz geplatzt war." Wie oben berichtet widersprach Hohloch dieser Angabe via Twitter. Dem Spiegel gegenüber teilte Kalbitz mit: "Das ist alles viel unspektakulärer, als es teilweise bewusst aufgebauscht wird. Diese bedauerliche Sache wird sich völlig aufklären."

"Der hat sich nicht im Griff"

Brandenburger AfD-Mitglieder reagierten gegenüber dem RND schockiert auf die Nachricht der Verletzung des kommissarischen Fraktionschefs. Über Kalbitz sagen sie im Vertrauen: "Der hat sich nicht im Griff". Es habe schon mehrere unvermittelte körperliche Übergriffe vor Zeugen auf Abgeordnete oder Mitarbeiter gegeben. Nach B.Z.-Informationen wollen einige AfD-Abgeordnete Kalbitz zum Rücktritt auffordern, wenn er der Urheber der Verletzung ist. Zudem erwarte Kalbitz ein Ermittlungsverfahren zumindest wegen fahrlässiger Körperverletzung, schreibt die B.Z. Hohloch vertritt Kalbitz als Fraktionschef. Der 47-jährige Kalbitz lässt sein Spitzenamt in der Potsdamer Landtagsfraktion ruhen, solange er aus der Partei ausgeschlossen ist. Das AfD-Bundesschiedsgericht hatte seine Mitgliedschaft für ungültig erklärt, da Kalbitz beim Parteieintritt 2013 verschwiegen hatte, dass er früher Mitglied der Republikaner und der verbotenen, rechtsextremen "Heimattreuen Deutschen Jugend" (HDJ) war.



Die HDJ-Mitgliedschaft streitet Kalbitz ab. Der Verfassungsschutz ist aber davon überzeugt, dass eine "Familie Andreas Kalbitz" dort Mitglied war. Zudem belegen Videoaufnahmen, die dem rbb vorliegen, dass Kalbitz auf zumindest einem Treffen der HDJ war. Am Freitag entscheidet das Landgericht Berlin über einen Eilantrag von Kalbitz gegen das Votum des Parteigerichts. Der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem bezeichnete Politiker will sich in die AfD zurückklagen.



Sendung: Brandenburg aktuell, 18.08.2020, 19:30 Uhr