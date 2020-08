Bild: rbb

Start ins neue Schuljahr - Brandenburg stellt Rekordzahl von Lehrkräften ein

06.08.20 | 12:14 Uhr

Für das in wenigen Tagen beginnende Schuljahr sind in Brandenburg 1.544 neue Lehrerinnen und Lehrer eingestellt worden. Trotz Corona sollen die Schulen im Regelbetrieb starten, kündigte Bildungsministerin Ernst an - mit entsprechenden Schutzmaßnahmen.

Zum Beginn des Regelbetriebs in den Brandenburger Schulen unter Corona-Bedingungen startet eine Rekordzahl von neuen Lehrern. Für das am Montag beginnende neue Schuljahr seien 1.544 Lehrkräfte unbefristet neu eingestellt worden, berichtete Bildungsministerin Bitta Ernst (SPD) am Donnerstag in Potsdam. "Das ist seit der Wiedervereinigung die höchste jemals pro Jahr erreichte Zahl im Land Brandenburg", sagte Ernst. Damit gebe es 19.506 Stellen für Lehrkräfte, 216 mehr als im Vorjahr. Die zusätzlichen Stellen würden insbesondere wegen steigender Schülerzahlen benötigt. Im neuen Schuljahr sind es rund 294.000 Schüler, darunter 23.400 Erstklässler.



Maskenpflicht und Test-Angebote

Das Land habe das Covid-19-Infektionsgeschehen im Blick, betonte die Ministerin. "Schutzmaßnahmen sind deshalb unverzichtbar", sagte Ernst. Am Mittwoch hatte das Ministerium bereits eine Maskenpflicht für Schulen angekündigt, die jedoch nicht in Klassenräumen und auf Schulhöfen gelten soll. Zusätzlich gebe es bereits seit längerer Zeit Hygienekonzepte, betonte die Ministerin.



Dem gesamten Schulpersonal werde angeboten, sich bis November im Zwei-Wochen-Abstand insgesamt sechsmal kostenlos auf eine mögliche Coronavirus-Infektion testen zu lassen, sagte Ernst. Dafür würden Berechtigungsscheine ausgegeben.

Unterricht in den Ferien

Wegen möglicher Bildungslücken bei den Schülern behält sich Ernst vor, für die Osterferien kommenden Jahres Pflichtunterricht anzuordnen. Es gebe auch durch die Einschränkungen

im vergangenen Schuljahr sicherlich Nachholbedarf, sagte Ernst. Daher solle in den ersten drei Wochen des neuen Schuljahres der Lernstand der Schüler in den Kernfächern ermittelt werden.



Nach der Auswertung Mitte September soll zunächst entschieden werden, ob es in den Herbstferien freiwillige Angebote gibt und ob Unterricht an Samstagen erforderlich ist. Bis Ende November werde dann Klarheit herrschen, ob Pflichtunterricht in den Osterferien notwendig sei - insbesondere für die Klassen, die vor einem Schulabschluss stehen. Ernst bat die Eltern, Entscheidungen über eventuelle Urlaubspläne bis dahin zu verschieben.





