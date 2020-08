Ein Prozent aller Kita- und Schulkinder in Brandenburg sollen bis zum 31. August 2020 einmal auf das Coronavirus getestet werden. Die stichprobenartigen Tests haben mit dem Schulstart am Montag begonnen. Man wolle, so Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) durch die Tests "mehr über die Ausbreitung des Virus" bei Kindern in Brandenburg erfahren. Zudem solle so, so Bildungsministerin Britta Ernst (SPD), der dringend notwendige Normalbetrieb an den Kitas und Schulen flankiert werden.