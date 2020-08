Bild: dpa/B. Settnik

Tiertransporte nach Russland - Brandenburg exportiert Rinder trotz Minister-Erlass weiter

26.08.20 | 06:30 Uhr

Aus Brandenburg wurden auch im August 2020 lebende Rinder nach Russland exportiert, wie das Verbraucherschutzministerium dem ARD-Mittagsmagazin und rbb24 Recherche bestätigte. Dabei sollten diese Transporte vorerst gestoppt werden. Von Kaveh Kooroshy

Die Reaktion von Ursula Nonnemacher (Grüne), der Brandenburger Ministerin für Tierschutz, war eindeutig: "Wir werden diese Missstände nicht hinnehmen." Nachdem der rbb berichtet hatte, dass der Export lebender Rinder aus Deutschland in sogenannte Tierschutz-Risikostaaten wie Aserbeidschan, Kasachstan, Turkmenistan und Usbekistan zu 80 Prozent über Brandenburg abgewickelt wird, hatte ihr Ministerium am 24.Juli 2020 verkündet: "Bis zur Klärung der erhobenen Vorwürfe werden die Landkreise Oberspreewald-Lausitz, Teltow-Fläming und Prignitz keine Rinderttiertransporte in Drittstaaten mehr abfertigen." Überlange Fahrzeiten, keine Rast- und Ruheplätze auf der Strecke durch Russland, all das verstößt gegen die Europäischen Tierschutzstandards und sollte nicht mehr möglich sein, so das Ministerium. "Tiertransporte können nur in dem Maße durchgeführt werden, in dem diese unbedingt erforderlich sind und wenn sie vollumfänglich nach den Vorgaben des Tiertransportrechts erfolgen. Das Tierleid müssen wir endlich beenden. Transporteure müssen das Tierwohl bei Transporten nachweislich sicherstellen. Ansonsten sind keine Tiertransporte möglich", hieß es vom Ministerium weiter. Brandenburg hatte damit auch auf eine Mitteilung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) reagiert, dem eine Erklärung der russischen Veterinärbehörde vom April vorlag, dass derzeit keine betriebsbereiten Versorgungsstationen im Land vorhanden seien.

Neuer Transport in den Südosten Russlands

Schon am 20. April hatte das Brandenburger Verbraucherschutzministerium den Veterinärämtern in Bezug auf Transporte nach oder durch Russland deshalb mitgeteilt, "dass auf Grundlage dieser Aussage der Bundesbehörde Tiertransporte nicht möglich sind". Nach Informationen des ARD-Mittagsmagazins und von rbb24 Recherche hat jedoch auch am 4. August 2020 ein Transport aus Brandenburg stattgefunden. Den Redaktionen liegt eine Transportplanung aus polnischen Quellen vor, die den Export von 33 Rindern, diesmal aus dem Landkreis Havelland, nach Pensa in Russland, südöstlich von Moskau dokumentiert. Der Transport über insgesamt rund 2.500 Kilometer sieht lediglich in Polen – kurz vor der Grenze zu Belarus - einen Zwischenstopp für die Tiere vor. Für die verbleibenden 1.800 Kilometer ist in der Transportplanung kein Rastplatz erkennbar. Nach den gültigen EU-Tierschutzverordnungen dürfen lebende Rinder bei Transporten in Nicht-EU-Länder maximal 29 Stunden im geschlossenen LKW transportiert werden, einschließlich einer Versorgungspause von einer Stunde.

Kein Zwischenhalt vorgesehen

Diese Zeitspanne ist aber nicht einzuhalten, wenn zwei Fahrer, die für den konkreten Transport eingeplant waren, ihre jeweiligen Lenk- und Ruhezeiten einhalten. So dürfen beide Fahrer maximal 20 Stunden am Stück fahren, wenn sie sich abwechseln. Danach müssen sie neun Stunden Pause machen. Für die Fahrtzeit geht das "Handbuch Tiertransporte", das solche Transporte regelt, von einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 70 km/h aus. Das heißt, dass der Transport nach zwanzig Stunden Fahrt und neun Stunden Pause höchstens eine Strecke von 1.400 Kilometer zurücklegen könnte. Wahrscheinlich sogar noch weniger, weil Wartezeiten an der Grenze und die Be- und Entladung der Tiere auch noch berücksichtigt und von der Fahrtzeit abgezogen werden müssten. Die Gesamtstrecke von der Sammelstelle in Polen, kurz vor der EU-Außengrenze beträgt jedoch 1.800 Kilometer. Ein Zwischenhalt wäre also zwingend erforderlich. Doch genau das ist nach der Transportplanung nicht vorgesehen. Die Prüfung der Transportplanung obliegt dem zuständigen Veterinäramt in Havelland. Das hätte unter diesen Umständen den Transport nicht genehmigen dürfen. Das zuständige Veterinäramt in Havelland erklärte auf Anfrage zuerst, dass "vom havelländischen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung keine derartigen Transporte abgefertigt" wurden. Einen Tag später hieß es aus dem Ministerium jedoch: "Der Landkreis Havelland hat … den Transport vom 4. August bestätigt. Die weiteren Umstände werden laut Landkreis derzeit zuständigkeitshalber geprüft."

Ministerium gegen Offenlegung der exportierenden Landkreise

Transporte von lebenden Tieren in Nicht-EU-Staaten werden europaweit in der EU-Traces-Datenbank [webgate.ec.europa.eu] erfasst. Aus dieser Datenbank geht hervor, welche Landkreise Exporte genehmigt haben, wer für die Genehmigung, den Export und den Transport zuständig ist, ob Rast- und Ruhezeiten eingehalten werden. Im März hatten das ARD-Mittagsmagazin und die Redaktion rbb24 Recherche erstmals einen Antrag auf Offenlegung der exportierenden Landkreise bei der EU-Kommission gestellt. Schon damals hatte das Land Brandenburg einer Offenlegung der Daten widersprochen. Erst nachdem der rbb Widerspruch eingelegt hatte, wurden die Daten veröffentlicht. Eine erneute Nachfrage zu Exporten für die Monate März bis Juni 2020 wurde wieder negativ beschieden. Auch diesmal hatte das Verbraucherschutzministerium Brandenburg einer Veröffentlichung widersprochen. Die Begründung lautete, durch die Veröffentlichung würde der "Schutz personenbezogener Daten beeinträchtigt". Im Klartext: Wenn die Landkreise öffentlich gemacht werden, ist klar, wer die Transporte genehmigt hat – die zuständigen Veterinäre. Brandenburg scheint für Exporteure ein Schlupfloch zu sein. Aus dem Transportdokument geht nämlich hervor, dass die Tiere ursprünglich aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen stammen. In diesen Ländern werden derzeit keine Langstreckentransporte abgefertigt. Aus Brandenburg war kein einziges Tier dabei.

Gericht zwingt Teltow-Fläming zur Abfertigung Der Landkreises Teltow-Fläming ist nach eigenen Angaben vom Dienstag vom Verwaltungsgericht Potsdam verpflichtet worden, einen Tiertransport in die Russische Föderation zu genehmigen. Das Gericht habe den Landkreis "im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, das Fahrtenbuch des für den 25. August 2020 geplanten Transports von 330 trächtigen Rindern in die Russische Föderation abzustempeln", zitierte der Landkreis aus einem Schreiben. "Damit sind die Möglichkeiten der Landkreisbehörde zur Nichtabfertigung von Tiertransporten erschöpft." Den Angaben zufolge hatte der Landkreis Teltow-Fläming den Transport abgelehnt, weil auch das Land Brandenburg Tiertransporte in Drittstaaten aussetzen will. Dieser Ablehnungsgrund sei zunächst vom Verwaltungsgericht Potsdam nicht akzeptiert worden. Dieses habe den Landkreis aber zur "Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Plausibilitätsprüfung" verpflichtet. Das habe der Landkreis gemacht und vom Organisator des Tiertransports zusätzliche Nachweise zu einer russischen Versorgungsstation gefordert. Dazu habe nun aber das Verwaltungsgericht geurteilt, "zusätzliche (...) festgelegte Anforderungen für die Stempelung des Fahrtenbuchs" würden sich nicht aus dem Gesetz oder vorangegangenen Urteilen ergeben. Die zuständige Behörde dürfe nur eine "Wirklichkeitsnähe von Angaben" prüfen - sie gehe aber mit einer "Wahrheitsprüfung" zu weit.

"Mit dem Erlass aus einem Ministerium – dem MSGIV – zu neuen Prüfkriterien ist dem Thema Tiertransporte in Drittländer rechtlich nicht beizukommen", stellte Landrätin Kornelia Wehlan jetzt fest. "Notwendig sind gesetzliche Änderungen und einheitliche Tierschutzstandards. Es ist notwendig, dass das Land Brandenburg im Bundesrat die Initiative zu einer Änderung der Tierschutz-Transportverordnungen in Deutschland und der EU ergreift."