Ministerpräsident Woidke will Brandenburg deutschlandweit zu einer Modellregion für klimaschonende Industrie formen. Damit könne das Land Investitionen anlocken und eine Zukunft nach der Kohle sichern, sagte er in einer Regierungserklärung.

Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht für das Land mit dem Ausstieg aus der Kohle eine große Chance für die erfolgreiche Gestaltung der Zukunft. "Das Land Brandenburg hat das Zeug dazu, deutschlandweit Modellregion zu sein, wie klimaschonende CO2-freie Industrieproduktion funktionieren kann", sagte Woidke am Mittwoch in seiner Regierungserklärung zum Strukturwandel in der Lausitz. "Ohne diesen ausgezeichneten Ruf hätte sich Tesla nie für den erweiterten Standort Berlin-Brandenburg interessiert", fügte der Ministerpräsident hinzu. Das große Stromangebot aus Wind- und Solaranlagen komme Brandenburg nun zu Gute.

Die Menschen in der Lausitz und in ganz Brandenburg stünden vor großen Herausforderungen. Mit etwa 10,3 Milliarden Euro fließe eine erhebliche Summe in den Strukturwandel. Unter anderem auch in die Universitätsmedizin in Cottbus und moderne Bahnstrecken, sagte Woidke.

Die Regierungserklärung Woidkes stieß bei den Oppositionsparteien auf Kritik: Der stellvertretende AfD-Fraktionschef im Brandenburger Landtag, Steffen Kubitzki, bezeichnete die Politik von Woidke als Katastrophe für die Arbeiter in der Lausitz. Die bisher in der Lausitz geschaffene Arbeitsplatzanzahl sei unzureichend. Dem Ministerpräsidenten warf Kubitzki "Augenwischerei". Inhalte seien gleich geblieben, getan habe sich gar nichts. "Sie reden nur um den heißen Brei", so Kubitzki.

Der CDU-Landtagfraktionsvorsitzende Jan Redmann verteidigte die Pläne der Landesregierung. Gegen Misstrauen und Skepsis hälfen keine Vorwürfe, sondern Taten, so Redmann. "Wir müssen jetzt handeln, wenn wir die Zukunft gestalten wollen", so der CDU-Politiker. Man müsse die Menschen in der Lausitz auf dem Prozess hin zu einer klimafreundlichen Zukunft mitnehmen und sie zum Zentrum dieses Prozesses machen. "So wird die Lausitz auch in Zukunft an der Spitze des Fortschritts marschieren", sagte Redmann weiter.

Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Benjamin Raschke betonte in seiner Rede, dass seine Fraktion, die den Kohleausstieg in der Region vorangetrieben habe, am Strukturwandel hart mitarbeiten werde. "Wir müssen die neue politische Energie nutzen, um die Zukunft für die Lausitz zu gestalten." Am Nachmittag stimmt der Landtag über einen Sonderausschuss zur Strukturentwicklung in der Lausitz ab.