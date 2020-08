Die Wirtschaft kommt nur langsam aus der Corona-Krise. Nicht in allen Branchen läuft es wieder gut. Deshalb schüttet die Bundesregierung noch einmal enorme Krisenhilfen aus. Ein Überblick, was sich für Bürger und Betriebe ändert.

Die Bundesregierung hat angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie am Mittwoch beschlossen, die Staatshilfen für Bürger und Unternehmen zu verlängern. Die Maßnahmen, die die Partei- und Fraktionschefs in achtstündigen Beratungen am Dienstag in Berlin beschlossen haben, zielen darauf ab, die Wirtschaft zu stabilisieren, Jobs zu sichern und eine Pleitewelle unter den von den Corona-Einschränkungen betroffenen Unternehmen zu verhindern.

Die neuen Beschlüsse der Koalition betreffen auch in Berlin und Brandenburg einen großen Teil der Eltern, sowie Betriebe und Arbeitnehmer in der Region. Es geht unter anderem um ein deutlich verlängertes Kurzarbeitergeld, längere Überbrückungshilfen für den Mittelstand sowie zeitlich gestreckte Lockerungen beim Insolvenzrecht. Aber auch beim Wahlrecht gibt es Änderungen. Eine Übersicht: