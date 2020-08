Eve Freitag, 07.08.2020 | 17:10 Uhr

In der Schule müssen die Masken aktuell nur "in Schulgebäuden außerhalb des Unterrichts" getragen werden. Da werden sich die Schüler*innen nur wenige Minuten aufhalten. Die Masken werden sich also nicht durchfeuchten und müssen auch nicht gewechselt werden. D.h. Ihre Bedenken betreffen nur Schüler*innen, die mehrere Stunden im Hort sind. Diese wenigen Schüler*innen werden dann wohl einfach eine zweite Maske mitnehmen müssen.