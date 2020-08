Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) hat umfassende Vollmachten – und er macht Gebrauch davon. Mit der aktuellen Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten hat er bewiesen, dass er durchregieren will. In Berlin regt sich Widerstand. Von René Althammer

Die Verordnung hat es in sich, denn schon ab Samstag muss sie umgesetzt werden: durch die Kassenärztlichen Vereinigungen ebenso wie durch die Gesundheitsämter. Doch gerade mit denen, die die Corona-Krise an vorderster Front meistern müssen, war die Abstimmung im Vorfeld wohl mehr als mangelhaft. Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin (KV Berlin) hat erst durch die Medien erfahren, dass die Testpflicht-Verordnung schon veröffentlicht wurde. Die Pressestelle des Gesundheitsministeriums in Brandenburg war auch überrascht und aus der Senatsgesundheitsverwaltung hieß es, dass man jetzt erst einmal prüfen müsse, was da neu geregelt wurde.

Die KV Berlin reagiert um 14:28 Uhr. Die Aussage ist eindeutig: "Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten! Das Chaos ist damit perfekt!" Der Grund: Wer aus einem Risikogebiet einreist und sich dort nicht innerhalb der letzten 48 Stunden hat testen lassen, muss nun binnen 14 Tagen nachweisen, dass er nicht infiziert ist. Die niedergelassenen Ärzte sehen eine Flut von Testwilligen auf sich zukommen, nachdem in der vergangenen Woche bereits allen Reiserückkehrern präventive freiwillige Test angeboten worden waren. Nun kommen die Pflichttests dazu – und die niedergelassenen Ärzte haben drei Tage Zeit, die Verordnung umzusetzen. "Es ist ein Unding, dass der KV kaum Zeit bleibt, um die Praxen rechtzeitig zu informieren, und die Praxen keine ausreichende Vorbereitungszeit haben, um sich auf eine mögliche Flut an Testanfragen einzustellen", so der Vorstand der KV Berlin.

Der Minister beschließe "Rechtsverordnungen wie am Fließband" und arbeite nicht mit denen zusammen, die diese dann umsetzen müssten. Zudem scheint derzeit unklar, wer zukünftig die Teststellen am Zentralen Omnibusbahnhof, am Hauptbahnhof und an den Flughäfen betreiben soll. Bislang ist das Land eingesprungen, hat Vivantes und die Charité verpflichtet und das Rote Kreuz um Hilfe gebeten. "Berlin liest die Rechtsverordnung so, dass die KVen nicht verpflichtet sind, Testzentren zu betreiben. Die Testzentren können durch den ÖGD, durch die Länder und nach Rechtsverordnung auch durch die KVen aufgebaut werden", heißt es von der KV Berlin. Wie die Senatsgesundheitsverwaltung die Verordnung liest, bleibt abzuwarten. Bislang hat sie sich nicht dazu geäußert.